Ado¡¢¡È²ÎÉ±¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡¡¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¥¦¥¿¤È¤ÎÄ´ÏÂ
¡¡±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ç²ÎÉ±¡¦¥¦¥¿¤Î²Î¾§¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎAdo¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥¦¥¿¤Ï¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä²ÎÉ±¤Ç¡¢ÀÖÈ±³¤Â±ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë»Í¹Ä¡¦¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤Î¡ÈÌ¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤ÎÅç¡¦¥¨¥ì¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¿ÍÁ°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¦¥¿¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¥ë¥Õ¥£¤éÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌ¾ÄÍ²Â¿¥¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥¦¥¿Ìò¤òÃ´Åö¤·¤¿Ado¡£¡ÖÌ¤¤À¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÇÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¡ØÍÎÉþ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡£³¤Â±¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¿¤È¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡Ado¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Ü¥«¥íP¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢Vaundy¡¢FAKE TYPE.¡¢ß·Ìî¹°Ç·¡¢ÀÞºäÍªÂÀ¡¢¿Á´ðÇî¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È7ÁÈ¤¬³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¡£¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¿·¤¿¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¶Ê¤¬¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î»ì¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¥¦¥¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò»ä¤ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÂçÊÑµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼çÂê²Î¤ä·àÃæ²Î´Þ¤àÁ´7¶Ê¤Ï¡¢Ado¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥¿¤È¤·¤Æ²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAdo¤ÎÀ¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¿¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î³Ú¶Ê¡£¡Ø¤³¤Î²Î¤¤Êý¤ÏAdo¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¡Ø¥¦¥¿¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¥¦¥¿¤ÎÄ´ÏÂ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎAdo¤é¤·¤µ¤ò¡ÈÉõ°õ¡É¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äó¶¡¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤ä¥é¥Ã¥×Ä´¤Î³Ú¶Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ã¿è¤Ë¥é¥Ã¥×¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤ÇÍ¥¤·¤µ¤ò²Î¤¦¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¿¤ÀÀ¼¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¼å¤¹¤®¤ë¤È¤«¡¢¶¯¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¼ñÌ£¤Ç¤â¥é¥Ã¥×¤ä¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¶ÃÏ³«Âó¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥¦¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤Àµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÎÉ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ±¤¤¤¿Èþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ëÎÏ¶¯¤¤²ÎÉ±¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëAdo¡£¼«Ê¬¤È¥¦¥¿¤Ï¿¿µÕ¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¡Ö»ä¤ÏÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¿¤Ë¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤¬Éé¤Î´¶¾ð¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤´¶¾ð¤Ï¡¢¤Ä¤¤½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï10Âå¸åÈ¾¡£Ado¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊºîÉÊ¡£¡ØONE PIECE¡Ù¡áÀ¤³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä²áµî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ìÇº¤ä¿ÍÀ¸¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²áµî¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤ä¸ÀÆ°¤òÃÎ¤ë¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Å¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÈà¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë