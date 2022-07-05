Ê¿¼êÂÇ¤Á¤ä¡È¥Ï¥¨¤¿¤¿¤¡É¤Ç¡Ä54ºÐ½÷¤òºÆÂáÊá¡¡5ºÐ»ùË½¹Ô»à»ö·ï
¡¡ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤Ç3·î¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î°äÂÎ¤¬½»Âð¤Î¾²²¼¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ54ºÐ¤Î½÷¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æÍÛ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯1·î¤È3·î¡¢ËÜ¾±»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þ4ºÐ¤Î³ÁËÜÊâÌ´¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢´é¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê¥Ï¥¨¤¿¤¿¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÆ¬¤òÊ£¿ô²ó¡¢¤¿¤¿¤¤¤Æ¾²¤Ë²¡¤·ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¤Ï²¿¤âÏÃ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î³ÁËÜÃÎ¹áÈï¹ð¡Ê30¡Ë¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¡¢ÀÐ°æÍÆµ¿¼Ô¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃ°±©ÍÎ¼ùÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤¬½ý³²Ã×»à¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£