¥É¥¤¥ÄËÌÅìÉô¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯¥¢¥ó¥Ç¥¢¥Ï¡¼¥Õ¥§¥ë¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç´é¤ò±£¤¹¥è¡¼¥¼¥Õ¡¦¥·¥å¥Ã¥ÄÈï¹ð¡Ê2022Ç¯6·î28Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)Adam BERRY / / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥É¥¤¥Ä¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï28Æü¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¡ÊWorld War II¡ËÃæ¤Ë¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¡ÊNazi¡Ë¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ç´Ç¼é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥¼¥Õ¡¦¥·¥å¥Ã¥Ä¡ÊJosef Schuetz¡ËÈï¹ð¡Ê101¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Î»¦³²¤ò¤Û¤¦½õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶Øîþ5Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¡ÊHolocaust¡¢¥æ¥À¥ä¿ÍÂçÎÌµÔ»¦¡Ë¤¬µ¯¤­¤¿ºÝ¤ÎÀïÁèÈÈºá¤Ç¶¦ÈÈ¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÇ¹âÎð¼Ô¡£

¡¡È½»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï1942¡Á45Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥óËÌ¹Ù¥ª¥é¥Ë¥¨¥ó¥Ö¥ë¥¯¡ÊOranienburg¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¶¥¯¥»¥ó¥Ï¥¦¥¼¥ó¡ÊSachsenhausen¡Ë¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ç´Ç¼é¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢»¦¿Í¤ò¤Û¤¦½õ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¡Ö¾µÃÎ¤Î¾å¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Î3518¿Í¤Î»¦³²¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ºÛÈ½¤ÇÈï¹ð¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£27Æü¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Èï¹ð¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯¡ÊBrandenburg¡Ë½£¤ÇÇ¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡2011Ç¯¤Ë¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ÎºÇÃæ¤Ë¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ç´Ç¼é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ß¥ã¥Ë¥å¡¼¥¯¡ÊJohn Demjanjuk¡ËÈï¹ð¤ËÍ­ºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤¬ÀèÎã¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦ÈÈ¤Ç¿ô¿Í¤¬Í­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¡¢¸¡»¡Åö¶É¤Ï¥Ê¥Á¥¹´ØÏ¢¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤òÁÊÄÉ¤¹¤ëÆ°¤­¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦¡Ö»ä¤ÏÌµ¼Â¡× 100ºÐ¤Î¸µ¥Ê¥Á¥¹´Ç¼é¡¢µÔ»¦¤Ø¤Î´ØÍ¿ÈÝÄê
¡¦¥Ê¥Á¥¹¶¯À©¼ýÍÆ½ê¸µ´Ç¼é¤Ë¶Øîþ5Ç¯¡¢2Ëü8Àé¿Í¤Î»¦³²¼ê½õ¤±
¡¦¥Á¥§¥³¤Ç¥Ê¥Á¥¹¹â´±°Å»¦80Ç¯¼°Åµ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ËÍí¤á¤¿±éÀâ¤â