¥Ò¥«¥ë·ãÅÜ¤ÎÃæ·ø·Ý¿Í£Ø¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ò¥ÇµÞÉâ¾å¡ª ¿ô¡¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¹çÃ×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¤¬·ãÅÜ¤·¤¿Ãæ·ø·Ý¿Í£ØÁûÆ°¤¬¿·¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¡¢¥Ò¥«¥ë¤¬Æ°²è¤Ç²ñ¿©¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿·Ý¿Í£Ø¤«¤é¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Î¥Þ¥Í¤´¤È¤ÇÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¡Ö¥¦¥Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦£²¡Á£³Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ë¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë²Ô¤¤¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï¼ÂÌ¾¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥ª¥Þ¥¨¤¬£³£°Ç¯¤«¤±¤Æ²Ô¤°¥«¥Í¤ò¥³¥Ã¥Á¤Ï£²¡Á£³Ç¯¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤ë¤«¤é¡£¥Ê¥á¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬ÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¤Î¤Á¤Ë¼Õºá¡£¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤ä¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤¬£Ø¤Ï¼«Ê¬¤À¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢È¾¤ÐÂç´îÍø¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁûÆ°¤Ï²¼²Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾ø¤·ÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤À¡££²£³Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤»¤¤¤¸¤ó¤È¤³¡×¤Ç¡¢¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×µÜÇ÷ÇîÇ·¤ÈÂÐÃÌ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Î¥Ò¥Ç¡Ê£µ£±¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µÈËÜÆâ¤Ç¤Ï¥Ò¥ÇÀâ¤¬ÍÎÏ¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥Ò¥Ç¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤Ï¡Ø¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Æ¡£¸åÇÚ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ò¥Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥Ò¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥Ò¥ÇÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££´·î¡¢µÈËÜ¶½¶ÈÁÏ¶È£±£±£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢£Æ£Á£Î£Ù¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤Î¡Ö£±£±£°¼þÇ¯ÅÁÀâ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡×¤Ë¡¢µÈËÜ°ì¤Î¥´¥·¥Ã¥×¹¥¤¤ÈÉ¾È½¤Î¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡££Í£Ã¤Î¹õÅÄÍ¤«¤é¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëµé¤Î¤ä¤Ä¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿±üÅÄ¤Ï¡Ö´°Á´¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Ò¥«¥ë¤¬·ãÅÜ¤·¤¿£Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤¤¤ï¤¯¡Ö¡Ê¤â¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¢¤ÎÏÃ¤Ï¡Ë»ö¼Â¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½¤ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ËÄ¾¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢¡Ê£Ø¤Ï¡ËÂ¿Ê¬À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¹Ó¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¡£
¡¡£Ø¤ÏµÈËÜ·Ý¿Í¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È£È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ·ø¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥´¥·¥Ã¥×¹¥¤¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥È¡×¤Î¿¿¤Ù¤§·ÐÍ³¤Ç¡Ö¤½¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¥Ý¥í¤Ã¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹õÅÄ¤¬Ì¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ÖÀäÂÐ¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë·Ý¿Í¡×¤È¡¢°ìÄê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤»¤¤¤¸¤¬¥Ò¥Ç¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¡£È¾¤Ð´ûÀ®»ö¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï£²·î¤ËÁûÆ°¤òÏÍ¤Ó¡¢£Ø¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¿Ê½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£¤½¤³¤«¤éË½Ïª·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î¿Ê½Ð¥×¥é¥ó¤ÏÂç¤¤¯¶¸¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ê¤é£Ø¤ÎàÅú¤¨¹ç¤ï¤»á¤ò¤·¤Æ¤â¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ò¥ÇËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£