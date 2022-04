カプコンは、ハンティングアクションゲームの超大型アップデートとして6月30日(木)に配信を予定している『モンスターハンターライズ:サンブレイク』について、メインモンスター「爵銀龍(しゃくぎんりゅう)メル・ゼナ」などの追加モンスターやハンターの新アクション、追加システムに関する新情報を届ける映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2022.5.10」を5月10日(火)23時から配信すると発表した。

番組はカプコンの公式YouTubeチャンネルから視聴でき、放送時間は約15分となっている。

発表によると、今回の番組にはディレクターの鈴木佳剛氏が出演し、新たなプロモーション映像や最新のゲーム情報を伝えるという。なお、ゴールデンウィークにあわせて、ゲーム本編の『モンスターハンターライズ』を通常の半額で購入できるダウンロードセールも開催中。Steam版は5月12日(木)午前1時59分まで、Nintendo Switch版についても5月16日(月)23時59分まで実施されるので、まだ本作を遊んだことのない人もこの機会に“ハンター生活”をはじめてみるとよいだろう。

「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2022.5.10」2022年5月10日(火)23:00より配信!

2022年6月30日(木)発売予定『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報をお届けする映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2022.5.10」の配信が決定。2022年5月10日(火)23:00より録画配信!

最新プロモーション映像の公開をはじめ、メインモンスター「爵銀龍 メル・ゼナ」に関する情報や追加モンスターの情報、その他、ハンターの新アクションや追加システムの紹介など「サンブレイク」の最新ゲーム情報を公開。

今回のスペシャルプログラムでは、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』ディレクター 鈴木 佳剛よりゲーム情報をお届け。新情報にご期待ください。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

ディレクター 鈴木 佳剛

[録画生放送]2022年5月10日(火) 23:00より配信予定

※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

※放送時間は約15分を予定しております。

商品情報

モンスターハンターライズ:サンブレイク

発売日:2022年6月30日(木)予定

プラットフォーム:Nintendo Switch™、Steam®

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)

プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※Nintendo Switchでインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.