ÃÇÌÌ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È♡»ÔÈÎ¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç´ÊÃ±¢ö¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó25Ê¬
¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï4¥¿¥¤¥×¡£°ã¤¤¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È4¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î°ã¤¤¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤âÄêÈÖ¤Ê¤Î¤¬¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ËÍñ¤ä¾®ÇþÊ´¡¢º½Åü¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¿©´¶¤È¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ë¤¢¤ó¤º¥¸¥ã¥à¤Ê¤É¤òÅÉ¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÏÍñÇò¤òË¢Î©¤Æ¤Æºî¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤·¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢·Ú¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÄº¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ïºî¤êÊý¤Ï¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åò¤»¤ó¾Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤á¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡ª
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤ï¤º¥¼¥é¥Á¥ó¤Ç¸Ç¤á¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤âÁêÀÈ´·²¡ª¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡50ml
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡40g
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡100g
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡50g
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¡Âçºü1
¡¦Ê´¥¼¥é¥Á¥ó¡¡5g
¡¦Åò¡¡Âçºü3
¡¦¥Þ¥ê¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¡4Ëç
¡¦¤¤¤Á¤´¡¡4Î³
²¼½àÈ÷
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¥ì¥ó¥¸500w¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡¦¤¤¤Á¤´¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÀö¤¤¿åÊ¬¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¾®ºü1¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ÎÄì¤òÉ¹¿å¤Ë¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é6Ê¬Î©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È»Ä¤ê¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ìË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤Þ¤¹¡£
➂¡¡¢¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¡¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤½¤Ã¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¥¼¥é¥Á¥ó¤ò80¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÅò¤Ë¿¶¤êÆþ¤ìË¢Î©¤Æ´ï¤Ç´°Á´¤ËÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Ë¥¼¥é¥Á¥ó¤ò²Ã¤¨¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¼êÁá¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
§¡¡À¸ÃÏ¤ò·¿¤ËÎ®¤·¤¤¤ìçõ¤ò¥Ø¥¿Éô¤ò¾å¤Ë¤·¤Æº¹¤·¹þ¤ß¡¢¾å¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕ¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò·¿¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢Ç®¤¤ÉÛ¶Ò¤ò·¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤Æ¾¯¤·À¸ÃÏ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤ª»®¤Î¾å¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢·¿¤«¤éåºÎï¤Ë³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¡£´Å¤¯¤Æ¤Þ¤Ã¤«¤Êçõ¤¬¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹♡
¥Ü¥È¥à¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¡¢»ÔÈÎ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Çºî¤ë´ÊÃ±¤Ê¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹♡¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª