¾®ÎÓËãÌí¡¡¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤óà¹ßÎ×áÈãÈ½¤ËÌÔÈ¿È¯¡ª ¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¡×¤ÎÁÏÂ¤
¡¡¸µ£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËãÌí¡Ê£´£²¡Ë¤Î¥Ö¥í¥°Ï¢Â³Åê¹Æ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬³ÆÊýÌÌ¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÂ¾³¦¤·¤¿½÷Í¥¤Î¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£³£µ¡Ë¤¬¼«¿È¤Ë¡È¹ßÎ×¡É¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÉÔËþ´é¡£¡ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡É¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï£³·î£³£±Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ö¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸æÎî¸À¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ½Ò¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤´°§»¢¤ò¤·¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡³§ÍÍ¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤ªÏÃ¤Ç¤¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªËãÌí¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÌí¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤òÅÁ¤¨¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤Ç»ä¤â¤¹¤°¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¡¢¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤â¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¶å½£¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¥é¡¼¥á¥ó¤Î¡Ø¤³¤Ü¤ó¤·¤ã¤ó¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¡ØÁ´ÉôÆþ¤ê¡¢Ê´¤ª¤È¤·¡Ù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ËµÞ»à¤·¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¾®ÎÓ¤Î¤â¤È¤Ø¡È¹ßÎ×¡É¤·¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬À¸Á°¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¶å½£¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£µ·î¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±£·ºÐ¤Î»þ¤«¤éÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¤À¤±¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤Èµ½Ò¤·¤¿¤Û¤É¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾®ÎÓ¤Î¥Ö¥í¥°¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾®ÎÓ¤Ï¤³¤ÎÈãÈ½¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡È¤¢¤Î¥Ö¥í¥°¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¡È¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡É¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾®ÎÓ¤Ï£°£¹Ç¯£³·î¤Þ¤Ç£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤äÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤»Ñ¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯£··î¤ËÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¶ã»á¤È·ëº§¡£ºòÇ¯£´·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸å¡¢º£Ç¯£³·î£²£¸Æü¤ËºÆº§Í½Äê¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆþÀÒÆü¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÈó¸øÉ½¡Ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤ÏÔ¢¸÷»á¤Ë¡ÈÀöÇ¾¡É¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶É¥¢¥Ê»þÂå¤«¤é¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ô¢¸÷¤µ¤ó¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤¬¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÎÏ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾®ÎÓ¤Ï£µÆü¡¢¥Ö¥í¥°¤ËÏ¢Â³Åê¹Æ¡£¡Ö¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¶ì¤á¤¿¤ê¡¢Ì¿¤Þ¤ÇÃ¥¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡£°¸ý¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ä¥Õ¥³¥áÌ±¤âÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡£°¸ý¤Ë¤¤¤¤¤Í¡ª¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ½Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈðëîÃæ½ýÌ±¡¢°¸ý¥ä¥Õ¥³¥áÌ±¡¢¹©ºî°÷¡¢Á´°÷¤Ë¥ª¥á¥¬¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ô¢¸÷»á¤Ë¤è¤ë¡È»Ü½Ñ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£