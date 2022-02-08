¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¡Ö°½Âë¡×¤Ê¤ÉÂç·¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë3Ç¯¤Ö¤êÃÍ¾å¤²¡¢ÂÐ¾Ý16ÉÊ¡¢5·î1Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é/¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÃÍ¾å¤²ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×Âç·¿PET¥Ü¥È¥ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥¤¥¶¡¼¡×²Á³Ê²þÄê¡¢500ml¡¦700ml¤ÇÃÍ¾å¤²¡¢4·î1Æü¤«¤é/ÂçÄÍ¿©ÉÊ
ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡×¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¡×¡Ö°½Âë¡×¤Ê¤É¡¢1.5L¡¢2L¤ÎÂç·¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÀ½ÉÊ¤Î16ÉÊ¡£ÎÌÈÎÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£½Ð²Ù²Á³Ê²þÄêÎ¨¤Ï¥×¥é¥¹Ìó5¡Á8%¡£Æ±¼Ò¤ÎÂç·¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï2019Ç¯4·î°ÊÍè¤ÎÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡£
º£²ó¡¢Æ±¼Ò¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²·ÃÍ¤Ç¤¢¤ë½Ð²Ù²Á³Ê¤ò²þÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò°ìÎ§¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É²·ÃÍ¤Ë¶á¤¤Äã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É³ÈÂç¤«¤é¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ÎºÆ³«¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤â¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¹âÆ¤äÊªÎ®Èñ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤Î±Æ¶Á¤òµÛ¼ý¤¹¤Ù¤¯¡¢»ö¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½Â¤¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ä·ÐÈñ¤Îºï¸º¤ËºÇÂç¸ÂÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Î¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«½õÅØÎÏ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤Î±Æ¶Á¤òµÛ¼ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î²Á³Ê²þÄê¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Î¤ß¤Ç²Á³Ê²þÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¾®·¿¥µ¥¤¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸¶ºàÎÁÈñ¡¢ÊªÎ®Èñ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡×¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£¸å¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤ò°Ý»ý¤·°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó ½Ð²Ù²Á³Ê²þÄêÂÐ¾Ý°ìÍ÷(2022Ç¯5·î1Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é)