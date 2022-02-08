¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²ÃÌÁ¤Ê¤éÀïÁè¤â¡¡¥íÂçÅýÎÎ¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤â¼¨º¶
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬7Æü¡¢¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤¬¥í¥·¥¢¤ò¡ÖÅ¨¹ñ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬NATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¥¯¥ê¥ß¥¢¤ÎÉðÎÏÃ¥²ó¤ò¿Þ¤ì¤Ð¡¢NATO²ÃÌÁ¤Î²¤½£½ô¹ñ¤Ï¡Ö¼«Æ°Åª¤Ë¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»öÊ¶Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï³ËÊÝÍ¹ñ¤À¡£¤½¤ÎÀïÁè¤Ë¾¡¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£NATO¤¬ËÉ±ÒÅªÁÈ¿¥¤À¤È¤Î²¤ÊÆÂ¦¼çÄ¥¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÉÔ³ÈÂç¤Î³ÎÌó¤òÍ×µá¤¹¤ë¥í¥·¥¢Äó°Æ¤òÀµÅö²½¤·¤¿¡£