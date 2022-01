『コードギアス 反逆のルルーシュR2』『機動戦士ガンダム』シリーズなど、名作アニメを世に送り出してきた、MBS/TBS系全国28局ネットの日曜午後5時のアニメ枠“日5”が、5年ぶりに復活することが29日、発表された。復活した“日5”枠では、ガンダムシリーズのTVアニメ最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』が、今年10月から放送される。

【動画】過去の名作がよみがえるトリビュート映像

“日5”枠は、『コードギアス 反逆のルルーシュR2』(2008年)を皮切りに、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』『青の祓魔師』『マギ』シリーズなど、人気作を放送。今回の復活を記念して、過去に同枠で放送された作品を振り返るトリビュート映像も公開され、過去の名作の思い出がよみがえるような内容となっている。

復活第1弾の『機動戦士ガンダム 水星の魔女』は、『ガンダム』シリーズのTVアニメーション作品として『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』(第1期)の放送から7年ぶりの新作。バンダイナムコグループが総力をあげて展開し、『G-PARTNER』とも取り組み、新たなタッチポイントを創出することで、今まで以上の大型展開を目指すことが、昨年9月に発表されていた。

■歴代「日5」作品一覧(2008年4月〜17年4月)

・コードギアス 反逆のルルーシュR2(08年4月〜9月)

・機動戦士ガンダム00(2nd Season)(08年10月〜09年3月)

・鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(09年4月〜10年7月)

・戦国BASARA弐(10年7月〜9月)

・STAR DRIVER 輝きのタクト(10年10月〜11年4月)

・青の祓魔師(11年4月〜10月)

・機動戦士ガンダムAGE(11年10月〜12年9月)

・マギ The labyrinth of magic(12年10月〜13年3月)

・宇宙戦艦ヤマト2199(13年4月〜9月)

・マギ The kingdom of magic(13年10月〜14年3月)

・ハイキュー!!(14年4月〜9月)

・七つの大罪(14年10月〜15年3月)

・アルスラーン戦記(15年4月〜9月)

・機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第1期)(15年10月〜16年3月)

・僕のヒーローアカデミア(16年4月〜6月)

・アルスラーン戦記 風塵乱舞(16年7月、8月)

・七つの大罪 聖戦の予兆(16年8月、9月)

・機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第2期)(16年10月〜17年4月)