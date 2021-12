度々あった腹痛が悪化して、昨夜、都内の救急病院に運ばれた。CTスキャンなどもしたけど、医師によると

ストレスの可能性も高いとのこと。

みんなも気をつけてください。

...今は自宅、ということでまだ日本です。😷

I think I'm ok though. 点滴終了!#YOSHIKI pic.twitter.com/rZkPWk583n