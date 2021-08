福岡の回転寿司がレベチなワケ。評論家おすすめの福岡市内5軒

九州最大の都市・福岡は食のレベルも高く、特に海の幸が豊富なことでも有名。回転寿司評論家の米川伸生さんに、福岡市内でわざわざ足を運ぶべき名店を教えてもらいました。

九州屈指の食の都・福岡市内は回転寿司も名店ぞろい

本企画では、100円均一などお手頃価格をウリとする大手チェーン以外の回転寿司の名店を、47都道府県の各エリアごとにスポットを当ててご紹介! 案内してくれるのは、回転寿司研究の第一人者である米川伸生さん。今回は九州屈指の食の都・福岡市内から、厳選した5店を教えてもらいました。

教えてくれる人

米川伸生

2000年から回転寿司評論家として活動をはじめ、TV、雑誌などのブレーン、監修などを多数こなす。2007年「TVチャンピオン2 回転寿司通選手権」(テレビ東京系)で優勝。YouTubeでは「YOROSUSHI TV」で活動するほか、著書は「回転寿司の経営学」(東洋経済新報社)など。公式サイトはhttp://sushiyone.com

世界有数の漁場から良質な海の幸が福岡の市場に集まる

福岡の海の幸は、なぜレベルが高いのか。本題へ入る前に、その理由を米川さんが教えてくれました。

「九州は良質な漁場や養殖場に恵まれており、鮮度の良い魚がどこでも食べられるという強みがあります。九州の魚は首都圏でも人気が高いですね。福岡には玄界灘、博多湾、響灘などがあり、特に玄界灘は世界有数の漁場として知られています。近海で取れた魚がすぐに食べられるというのはうらやましい限り」(米川さん/以下同) まわる寿司市場 長浜店 写真:お店から

「日本有数の飲食街を持つ博多にあってか、回転寿司はあまり注目されてきませんでしたが、ここ数年で次々と注目店舗がオープンしています。『金沢まいもん寿司』や『すしえもん』など他の地方の人気店の進出もあり、これからますます注目の場所になりそうです」

米川さんおすすめ! 福岡市内の回転寿司5軒

ここからは米川さんおすすめの回転寿司5軒について、詳しく聞いていきましょう。

1. 回転寿司の原風景が楽しめる「ひょうたんの回転寿司」

トップバッターは、天神エリアにある「ひょうたんの回転寿司」。界隈で人気の老舗「ひょうたん寿司」の回転寿司業態で、本家同様に行列ができる人気店となっています。

「札幌と金沢は回転寿司を旅の目的のひとつとしている旅行客が多い地域ですが、福岡にも『ひょうたん寿司』があります。回転寿司の真の人気店はインバウンドを含めた観光客が多数訪れる店ばかり。回転寿司はどこでも食べられるだけに普通の店ならわざわざ旅先で行かないですから

レーンは寿司で埋め尽くされ、人々が楽しげに寿司を選び手に取っていく。しかも回っている寿司は一手間工夫がされて見た目も素晴らしくもちろん美味。『回転寿司の楽しさって、これだよな』とはじめて回転寿司店を訪れた時のワクワク感がいつも甦り、うれしそうに寿司を頬張る人々を見ているだけで心から満たされます。こういう気持ちにさせてくれる店が地元にある方が本当にうらやましい」

レーンに大量の寿司を流しているということは、それだけ手に取る人が多いという証拠。つまりは人気が高く、回転率が良いので寿司の鮮度も抜群ということです。 「とらふぐ」/撮影:米川伸生 「しゃこ」/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】これぞTHE回転寿司! 鮮度や工夫を凝らした寿司とともに雰囲気も超おすすめ!

<店舗情報>

◆ひょうたんの回転寿司

住所 : 福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージ専門店街 B2F

TEL : 092-733-7081



2. 市場内ならではの朝営業と鮮度の良さ。「市場ずし 魚辰」

次は、博多の台所「福岡市中央卸売市場鮮魚市場」にある「市場ずし 魚辰」。市場の施設内にあるメリットを米川さんが教えてくれました。

「市場関係者が来る店は総じてコストパフォーマンスが良いのでこれはうれしいところ。特に本日のおすすめは間違いないですね。それらが豊富に揃っているのがいちばんの魅力です」

九州中の旬の魚が集まる市場だけにおすすめの鮮魚も多いというのはうれしい。

「玄界灘の荒海でもまれた青魚は脂のりが格別。これだけ脂がのった新鮮なアジやイワシが食べられるのはさすがです。市場施設ならではですね。朝9時30分オープンなので、朝から寿司を食べたい方には素敵なお店です」 「あら」400円/撮影:米川伸生 「脂いわし」/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】豊富に揃う「本日のおすすめ」! 鮮度の良さは青魚をみればわかる!

<店舗情報>

◆市場ずし 魚辰

住所 : 福岡県福岡市中央区長浜3-11-3 市場会館

TEL : 092-711-6340



3. 市内屈指の高級感とメニューの豊富さ「大河すし」

繁華街から少し離れた場所で、贅沢気分を満喫できるのが「大河すし」。福岡市内に数少ない高級回転寿司店です。

「もともと九州には『くるくる寿司』という100円寿司チェーンが多くあったことから、回転寿司は安いお寿司を食べる場所、というイメージが強く残っていました。高級回転寿司の登場も遅く、なかなか認知されていませんでしたが、こちらのような本格志向で落ち着いた雰囲気とサービスを重視した高級回転寿司店も、このところ人気を博しています」

味のクオリティはもちろん、魚の種類も寿司のバリエーションも豊富で、メニュー数の多さも魅力的。たとえば、お椀だけでも7〜8種はあり、これは普通の回転寿司店の2〜3倍の多さ。

「九州の醤油は甘いのが特徴ですが、それは鮮度の良い魚だからこそ合う味。醤油を弾く脂のりの活魚がおすすめです」 「手まり寿司」税込360円 写真:お店から 3種類の寿司ダネを一貫ずつ味わえる三点盛り 写真:お店から

【イチオシポイント】活魚がおすすめ! 三貫盛りも豊富に揃う!

<店舗情報>

◆大河すし

住所 : 福岡県福岡市博多区西月隈4丁目8-2

TEL : 092-504-5000



4. まさに穴場な回転寿司店。ランチがお得!「まわる寿司市場」

次は再び「福岡市中央卸売市場鮮魚市場」エリアから。「まわる寿司市場 長浜店」は市場付近にあり、落ち着いた雰囲気から一人で楽しみたい店です。

「さすが市場付近の店だけあって、おすすめが豊富に揃っています。それほど期待しないで入ってみたら当たりだった、といった意外性のある店です。

中でも10食限定の『海鮮丼セット』は魚の鮮度、ボリューム、価格ともに申し分なし。わざわざ食べに来る価値はあります。珍しいところでは生の穴子寿司もあります」 平日10食限定の「海鮮丼セット」は税込820円 出典:Neonoraさんさん 「活生あなご」/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】限定10食の「海鮮丼セット」がおすすめ!

<店舗情報>

◆まわる寿司市場 長浜店

住所 : 福岡県福岡市中央区港1-2-1

TEL : 050-5456-5627



5. 九州における高級回転寿司のはしり「活魚廻転寿し 水天」

ラストは大分発祥で福岡に進出した「活魚廻転寿し 水天 原店」。行燈を配した回廊や坪庭の設えなど、純和風のアプローチからして圧倒されると米川さん。

「『活魚廻転寿し 水天』は、九州における高級回転寿司のはしりではないでしょうか。回転寿司店とは思えぬ店のアプローチや内装などに驚かされます。

こういう店では本来であれば、ゆっくりとアルコールを楽しみながら、つまみをいただき、最後に寿司といった雰囲気を味わう使い方をするのがいちばん楽しめると思いますが、時節柄それは難しいところ。

ただ回転寿司でも高級寿司店気分を満喫できる店があることを是非、知っていただきたいと思います」 活魚廻転寿し 水天 原店の行燈を配した回廊 写真:お店から 「秋三昧」税込616円/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】高級寿司店気分を満喫できる店! 季節のメニューはおすすめ!

<店舗情報>

◆活魚廻転寿し 水天 原店

住所 : 福岡県福岡市早良区原7-14-30

TEL : 092-874-6888



今回は福岡市内のおすすめを紹介しましたが、次回は門司や久留米など福岡市以外のエリアから5軒をピックアップ。福岡回転寿司のさらなる魅力に迫っていきます。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しております。最新の情報はお店の方にご確認ください。料金など情報の変更につきましてはあらかじめご了承ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文/中山秀明 監修/米川伸生

The post 福岡の回転寿司がレベチなワケ。評論家おすすめの福岡市内5軒 first appeared on 食べログマガジン.