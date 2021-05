BTS(防弾少年団)が新曲『Butter』で世界新記録を5つも追加し、強力なグローバルパワーを再確認させた。

イギリスのギネスワールドレコーズ(Guinness World Records)は5月25日(現地時間)、公式ホームページを通じて「BTSが『Butter』で、YouTubeとSpotifyで5つの記録を破った」と発表した。

ギネスワールドレコーズの発表によると、『Butter』は「YouTube映像プレミア最多再生回数(Most viewers for the premiere of a video on YouTube)」の新記録を達成し、これと同時に「YouTubeミュージックビデオプレミア最多再生回数(Most viewers for the premiere of a music video on YouTube)」の新記録を樹立した。

また『Butter』は「24時間内最多視聴YouTubeミュージックビデオ(Most viewed YouTube music video in 24 hours)」の記録を更新し、「K-POPグループの24時間最多視聴YouTubeミュージックビデオ(Most viewed YouTube music video in 24 hours by a K-pop group)」のタイトルまで獲得した。

「『Dynamite』を上回るだろう」

ギネスワールドレコーズは他にも、『Butter』が「公開24時間以内にSpotifyで最も多くストリーミングされた曲(Most streamed track on Spotify in the first 24 hours)」のタイトルも得て、計5部門で世界新記録を公式認定したと発表した。

(写真提供=Big Hitミュージック)

ギネスワールドレコーズは、「BTSはSpotifyで類例のない回数で新記録を立てた」とし、「BTSの前作である『Dynamite』が米ビルボードの“デジタルソングセールスチャート”で18週連続1位を記録したことがあるが、おそらく『Butter』はそれを上回るだろう」と評した。

『Butter』はアメリカのラジオ放送も席巻した。アメリカの芸能メディアである『Variety』は5月25日、『Butter』が最高の人気のポップソングを意味するTop 40フォーマットのアメリカ国内180のラジオ放送局で放送されたとし、海外アーティストが新曲でその大記録を立てたのはBTSが初めてと伝えた。

なお『Butter』は5月26日9時現在、世界101の国と地域のiTunesの「トップソング」チャートで1位を記録。また米ビルボードの最新チャート(5月29日付)で「ポップエアプレイ」の26位にランクインし、日本のオリコン最新チャート(5月31日付/集計期間5月17〜23日)では、「週間デジタルシングルランキング」と「週間ストリーミングランキング」で1位になるなど、全世界的なブームを起こしている。