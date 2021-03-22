¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¼í¤ê¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡¡´Ú¹ñ¤Î²ÈÄí¤Ç»Ò¶¡¤ÈÍ·¤Ö¡ÖÃÝÅç¥²¡¼¥à¡×¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤¹¤®¤ë¿¿¼Â
¡¡È¿ÆüÀ¤ÏÀ¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ç¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤Î¼ª¾þ¤ê¤¬¡ÖµìÆüËÜ·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿°°Æü´ú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡×¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ´Ú¹ñÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¸¶ºî¤Þ¤ÇÊÑ¹¹¤»¤è¤ÈÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ú¹ñ¤Îµ´ÌÇ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÈ¿ÆüÌµºá¡×¤Îº£¤ÎÀ¤Áê¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê°Õ¸«¤Ï¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÎµùÌ±¤¿¤Á¤¬³èÆ°¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÅç¤Ï´Ú¹ñ¤ËÉÔË¡Àêµò¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ç°¤Î¤¿¤áÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ãº¼£Ïº¤Î¼ª¾þ¤ê¤Ï¸¶ºî¤Ç¤Ï¡Ö²Ö»¥¤Î¤è¤¦¤Ê¾þ¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¯¤Ë¡Ö¤Ü¤¦¤º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Öçê¡Ê¤¹¤¹¤¡Ë¤Ë·î¡×¤Î»¥¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤òÂÀÍÛ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¼ª¾þ¤ê¤ÏÃº¼£Ïº¤¬»È¤¦¡ÖÆü¤Î¸ÆµÛ¡×¤Î»È¤¤¼ê¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¸ÆµÛ¤Î·õ»Î¡×¤È¤µ¤ì¤ë·Ñ¹ñ±ï°í¤¬Êì¿Æ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤±ï°í¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Î¿ÀÍÍ¤Ë»ä¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¼ª¤ò²¹¤«¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Èµ§¤ê¡×¼ª¾þ¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²Ö»¥¤È°ã¤Ã¤Æ·î¤¬ÂÀÍÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯ÂÀÍÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖÆüÂ¡Ê¤Ò¤¢¤·¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊü¼Í¾õ¤ÎÂÀÍÛ¸÷Àþ¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°°Æü´ú¤À¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈ¿ÆüÀªÎÏ¤¬¡Ö²Ö»¥¡×¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿²Ö»¥¤¬º£¤â½îÌ±¤Î¸ä³Ú¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¹¥²È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢È¿Æü¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¤½¤ì¤é¤ò¡Ö´Ú¹ñÈ¯¾Í¡×¤À¤Èµ¶¤ë¡£¶õ¼ê¤ä·õÆ»¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´Ú¹ñÈ¯¾Í¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£²Ö»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¤·¤¿Àâ¤¬¹¤¯Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ´ÌÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏÆüËÜÈ¯¾Í¤ÎÍ·¤Ó¡×¤È¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¡Ê3·î19ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´Ú¹ñ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¿Æü¥¨¥ó¥¿¥á¥°¥Ã¥º¡×¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ËÆ£ÇîÊ¸°Å»¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤«¡Ö°Ö°ÂÉØµß½Ð¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥í¥â¥Î¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÆÈÅç¼éÈ÷Ââ¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤¬ÉÔË¡Àêµò¤òÂ³¤±¤ëÅçº¬¸©ÃÝÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÀïÎ¬¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é4¼ïÎà¤Î¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¥²¡¼¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿´ÁÍÛ½÷»ÒÂç³Ø½õ¶µ¼ø¤ÎÊ¿°æÉÒÀ²»á¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¸þ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¥È¡¼¥¯¥ó¤Ï½¸¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª»×¹ÍÎÏ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈÅçµÁÍ¦¼éÈ÷Ââ¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹¿½ß¼·¤¬¡ØÆÈÅç¤ò¶¼¤«¤¹³°¹ñ¤«¤éÅç¤ò¼é¤Ã¤¿¼éÈ÷Ââ¤ÎÂâÄ¹¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¸½ÃÏ¤ËÂ¿¿ôÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥·¥«¤Ï¡Ø³°¹ñ¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»¦Ù¤¤Ë¤è¤êÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿°ïÏÃ¤¬¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ÏÅç¤ò¶¼¤«¤¹¡Ø³°¹ñ¡Ù¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬»Ò¶¡¤Ë¡ØÆÈÅç¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ÇàÆÈÅç°¦á¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾¡¼ê¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÈý¤ò¤·¤«¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤¬¡¢ÎÎÅÚ¤òÉÔË¡Àêµò¤·¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È´Ú¹ñ¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÝÅç¤Ï1905Ç¯¤ËÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝË¡¤ËÂ§¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Àï¸å¤Î1951Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡ÖÃÝÅç¤ò¤è¤³¤»¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÃÝÅç¤Ï1905Ç¯°Ê¹ß¡¢Åçº¬¸©¤Î´É³í²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¤«¤é²áµî¤ËÎÎÅÚ¸¢¤Î¼çÄ¥¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥é¥¹¥¯¹ñÌ³¼¡´±Êä½ñ´Ê¡Ë¡£¤¹¤ë¤È´Ú¹ñ¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Î¥É¥µ¥¯¥µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ1952Ç¯¤ËÃÝÅçÎÎÍ¤ò°ìÊýÅª¤ËÀë¸À¤·¡ÊÍû¾µÈÕ¥é¥¤¥ó¤ÎÀßÄê¡Ë¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¡¢ÆÈÅçµÁÍ¦¼éÈ÷Ââ¤¬Åç¤òÀêµò¤·¤Æº£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤ò¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤ËÉÕÂ÷¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢´Ú¹ñ¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±³¤¬¥Ð¥ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÝÅç¤Î¥¢¥·¥«¤òÀäÌÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤â´Ú¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤â¡¢ÉÔË¡ÀêµòÅö»þ¡¢Åç¤Ë¤Ï700Æ¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¢¥·¥«¤¬¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·³¤¬¼Í·â·±Îý¤ÎÅª¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´Ú¹ñµùÌ±¤¬¶î½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç1970Ç¯Âå¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¡£Ä«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥¢¥·¥«¤ÎÀ¸¿£´ï¤ò¼¢ÍÜ¶¯ÁÔºÞ¤È¤·¤ÆÄÁ½Å¤¹¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÝÅç¤òÀêµò¤¹¤ë·³¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜÊ¸²½¤âÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê½ê¶È¤ÈÊ¸²½¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤¹¤ëÎÙ¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÎ©¤Á»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£