¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡ß²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¢¾å³¤É÷¥Õ¥«¥Ò¥ì¤Ë¤®¤ê¡¦³Ñ¼Ñ¤Ë¤®¤ê¡¦¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È³ªñ²¤«¤±ÃãÏÒ¾ø¤·¤òÁ´¹ñÈ¯Çä
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡ß²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡Ö¾å³¤É÷¥Õ¥«¥Ò¥ì¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¾å³¤É÷ÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¾å³¤É÷¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È³ªñ²¤«¤±ÃãÏÒ¾ø¤·¡×
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë³°½Ð¼«½Í¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¶á¤¯¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼Â»Ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¾å³¤É÷¥Õ¥«¥Ò¥ì¤Ë¤®¤ê¡×(1´Ó330±ß¡¢°Ê²¼Å¹ÆâÀÇ¹þ²Á³Ê)¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤È·ÜÂ(¥â¥ß¥¸)¤ò¼Ñ¤À¤·¤¿¡ÈÇòÅò(¥Ñ¥¤¥¿¥ó)¥¹¡¼¥×"¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Õ¥«¥Ò¥ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ËÍø¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Ì£ÉÕ¤±¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥×¥ê¥×¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾å³¤É÷ÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤Ë¤®¤ê¡×(2´Ó308±ß)¤Ï¡¢¾å³¤ÎÁÍý¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¾ßÌý¼Ñ¹þ¤ß¡×¤òºÆ¸½¤·¡¢¼÷»Ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤Êº®¹ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¸Þ¹áÊ¶¡×(¥¦¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó)¤ò»È¤¤¡¢¾¯¤·Ç»¤¤ÌÜ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾å³¤É÷¥Õ¥«¥Ò¥ì¤È³ªñ²¤«¤±ÃãÏÒ¾ø¤·¡×(308±ß)¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¾å³¤É÷ÇòÅò¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥Õ¥«¥Ò¥ì¤ÈËÜ¤º¤ï¤¤³ª¤Û¤°¤·¿È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÃãÏÒ¾ø¤·¡£¤Ê¤ª¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×È¯½Ð¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´ÖÃ»½Ì¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î2Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹õ´äÍ´¼£¸©ÃÎ»ö¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢³°½Ð¼«½Í¤ÎÅ°Äì¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë20»þ¤Þ¤Ç¤Î»þÃ»±Ä¶È¤È¡¢19»þ¤Þ¤Ç¤Î¼òÎàÄó¶¡»þ´ÖÃ»½Ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÀ©¸Â¤Ê¤É¤ò°ú¤Â³¤Í×ÀÁ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ³°¿©»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÛ¿©(¤À¤Þ¤Ã¤Æ)¡×¡Ö¸Ä¿©(¤Ò¤È¤ê¤Ç)¡×¡Ö¥Þ¥¹¥¯°û¿©(²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ)¡×¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£