´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬´Ù¤ë°¤¤¥¯¥»¤ÎÀµÂÎ
¤Ê¤¼¿Í¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow / PIXTA¡Ë
¼«Ê¬¤Ç¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºî²È¡¦¹Ö±é²È¡¦µ¯¶È²È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ª½ñ¤ò»ý¤ÄÀ±¾Ä»á¤¬¾å°´¤·¤¿¡Ø¿À¥á¥ó¥¿¥ë¡Ö¿´¤¬¶¯¤¤¿Í¡×¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×
¤³¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÊú¤¨¤ëÇº¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¸¶°ø¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¡Ö²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Øà´èÄ¥¤Ã¤Æ〞¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡Ù¤Ð¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢²¿¤¬¥¸¥ã¥Þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öà´èÄ¥¤Ã¤Æ〞¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡×¤Ð¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë
à¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©〞àÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë²¿¤¬¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©〞¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë¡¢¤¿¤À´èÄ¥¤ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤³¤Ëà·ê¤Î¶õ¤¤¤¿¥Ð¥±¥Ä〞¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤ò¿å¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ï¿å¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
àÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë²¿¤¬¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«〞¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë¡¢¤¿¤À´èÄ¥¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢·ê¤Î¶õ¤¤¤¿¥Ð¥±¥Ä¤ò¿å¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÃ»¤ÎÊýË¡¤Ï¡©
¤½¤¦¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Î·ê¤ò¤Õ¤µ¤°¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥±¥Ä¤Î·ê¡Ê¡áÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¸¥ã¥Þ¤¹¤ëÎÏ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢·ê¤ò¤Õ¤µ¤°¡ÊÌµ¸ú²½¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¡Ê¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ë¤Î¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁá¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¿å¤òÃí¤°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Î·ê¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢à°ìÀ¸·üÌ¿〞¿å¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡×¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊÑ²½¤ò¥¸¥ã¥Þ¤¹¤ëÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³ºö¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬³ÊÃÊ¤ËÁá¤¯Êª»ö¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÑ²½¤òºÇ¤â¥¸¥ã¥Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÇ¾¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÇ¾¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Ï¡Ö¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ËÀ¸Ì¿¤Î°Ý»ý¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¾¡×¤¬¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¥¸¥ã¥Þ¤ò¤¹¤ë
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Öº£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î¼ê¡¢¤³¤Î¼ê¤ò»È¤¤Á´ÎÏ¤Ç¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öàº£¤Î¾õÂÖ〞¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÍê¤à¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤È¤«Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£
²¿¤«¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¼ä¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤ÎÎã¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÑ²½¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Î¡ÖÊÑ²½¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ¯¤¡×¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿´Íý³ØÅª¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¡Ê¿´Íý³ØÅª¹±¾ïÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¡£¿´Íý³ØÅª¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÑ²½¤ò¥¸¥ã¥Þ¤¹¤ëºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÎÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ²½¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¿´Íý³ØÅª¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¤¬Æ¯¤¯¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¼«³Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤È¤ì¤ë¹ÔÆ°¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤â²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë»þ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ïà¿´Íý³ØÅª¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹〞¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¿´Íý³ØÅª¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÉÔ°Â´¶¤ä´¶¾ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤òË¸¤²¤ëÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò³ð¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¼«Æ°Åª¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ð¥±¥Ä¤Î·ê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¡£