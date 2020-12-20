¶âÀµ²¸¤Î¿ÆÀÌ¤¬½¸½»¤¹¤ëÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª²°ÉßÄ®¡×
ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡¦Ï«Æ¯¿·Ê¹¤ÏºòÇ¯8·î6Æü¡¢¡ÖË½¤«¤ì¤¿¡ÔËüÌ±Ê¡»ã¡Õ¡¢¡ÔËüÌ±Ê¿Åù¡Õ¤Îµõ¹½¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë»ñËÜ¼çµÁ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊ¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÐÏ«Âç½°¤Î¸¢Íø¤¬Ìµ»Ä¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶â»ý¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ç¡¢¼Ò²ñÅªÉÙ¤¬ÆÃ¸¢ÁØ¤ÎÅÛ¤é¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÎ¾¶Ë²½¡¢Ì·½â¡¢ÂÐÎ©¤¬¿¼²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³Åª¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤òÈãÈ½¤¹¤ëµ»ö¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¹ñ¤Î¸½¾õ¤òÈéÆù¤ë¡Ö¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡×¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤ÏÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÅ°Äì²òÀâ¡ÛËÌÄ«Á¯¤Î¿ÈÊ¬À©ÅÙ¡Ö½Ð¿ÈÀ®Ê¬¡×¡Ö¼Ò²ñÀ®Ê¬¡×¡Ö³¬ÁØ¡×¡Ë
¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¶â»á°ì²È¤È¤½¤Î¿ÆÀÌ¤À¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤äÃ¦ËÌ¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤ÎÉ×¿Í¤Ç¡¢¶âÀµÆüÁí½ñµ¤ÎÀ¸Êì¤Ç¤¢¤ë¶âÀµ½Ê¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥¯¡Ë»á¤Î¿ÆÀÌ¤¬½»¤àÃÏ°è¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
Åì³¤´ß¤ÎÂçÅÔ»Ô¡¢Òù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡ËÀ¶ÄÅ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÎÅì¤Î¹Ù³°¡¢¿·´ä¡Ê¥·¥Ê¥à¡Ë¶è°è¤Î¿·´äÆ¶1ÈÉ¡£±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ã«¶Ú¤Ë±è¤Ã¤¿Æ»¤ä»³È©¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ë³«¤«¤ì¤¿Æ»±è¤¤¤Ë¡¢²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÈÖ±ü¤Ë¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬¿§¤Î²°º¬¤ÎÂç¤¤Ê·úÊª¤¬20Åï¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¶âÀµ½Ê¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥¯¡Ë»á¤Î¿ÆÀÌ7À¤ÂÓ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á´Ú¹ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¶âÀµ½Ê»á¤Î¤¤¤È¤³¤ä6¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¡¢¸µ¡¹½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤ò¶¯À©°Ü½»¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢½»Âð¤ò·úÀß¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Î©¤ÁÊÂ¤Ö2³¬·ú¤Æ¤Î²È¡¹¤Ï¡¢Éô²°¤¬8¤Ä¤â¤¢¤ë¹ëÅ¡¡£·î100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü400±ß¡Ë¤ÎÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¬ÅÅµ¤¤Ï24»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥¬¥¹¤â¶¡µë¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤À¤±¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¤Î¾¦Å¹¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¸¦µæµ¡´Ø¡¢Åý°ì¸¦µæ±¡¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½»Âð¤ÏÆâ³Õ¤ÎÉûÁê¡ÊÉûÂç¿Ã¡Ë¥¯¥é¥¹¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£ÄíÉÕ¤¤ÎÊ¿²°¤Þ¤¿¤Ï2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢1Æü700¥°¥é¥à¤Î¿©ÎÁÉÊ¡¢3¼ïÎà¤Î»¨¹ò¡¢ÆùÎà¡¢ÌîºÚ¡¢¥¿¥Ð¥³¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇÛµë¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Ê³Ø¤ä¿¦¾ì¤ÎÇÛÂ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹â³ØÉÜ¤Î¶âÆüÀ®Áí¹çÂç³Ø¤ä¶âºö¡Ê¥¥à¥Á¥§¥¯¡Ë¹©¶ÈÂç³Ø¤Ë¡¢À®ÀÓ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯Æþ³Ø²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê¿¾í¤Ë¼«Í³¤Ëµï½»¤Ç¤¤ëÆÃ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢Æ»ÅÞ¡ÊÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÒù¶ÀËÌÆ»°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÇÆ¯¤¡¢Í×¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥ï¥¤¥í¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥ª¥¤¥·¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ½îÌ±¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÈëÌ©¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ç¤âÃ¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏÒù¶ÀËÌÆ»°ÂÁ´Éô¡Ê¸©·ÙËÜÉô¤ËÁêÅö¡Ë¤¬·ÙÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÉðÁõ¤·¤¿Êâ¾¥¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°Éô¤Î¿Í¤Ï°ìÀÚÃæ¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¡ÊÃæ¤Ë½»¤à¿Í¤È¡Ë²ñ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¾ðÊó¶Ú¡Ë
2010Ç¯¤ËÃ¦ËÌ¤·¤¿À¶ÄÅ½Ð¿È¤ÎÊÌ¤ÎÃ¦ËÌ¼Ô¤Ï¡¢ÅÞ´´Éô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶âÀµ½Ê»á¤Î¿ÆÀÌ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï½é¼ª¤À¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¶âÀµ½Ê»á¤Î¿ÆÀÌÂð°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹ëÅ¡¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿·´äÆ¶2ÈÉ¤Ï¡ÖÆ®»ÎÂ¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶âÆüÀ®»á¤é¤È¹³Æü¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹³Æü³×Ì¿Æ®»Î¤Î»ÒÂ¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÖ¤¤µ®Â²¡×¤ä¡¢Æ»ÅÞ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®Æâ¤ÎÆ»¤ÏÂ¾¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÇÊÞÁõ¤µ¤ì¡¢Æ»±è¤¤¤Ë¤Ï²Ö¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½»ÂðÃÏ¤À¤¬¡¢1ÈÉ¤Û¤É·ÙÈ÷¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Êâ¾¥¤¬Î©¤Ä¤Î¤ÏÌë¤À¤±¤Ç¡¢³°Éô¤Î¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åý°ì¸¦µæ±¡¤ÎÊÌ¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏºâÎÏ¤È¸¢ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Í¡¹¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£ÉáÄÌ¤Î¥È¥ó¥¸¥å¡Ê¶â¼ç¡¢¿·¶½ÉÙÍµÁØ¡Ë¤Ï¡¢¾¦Çä¤ËÊØÍø¤Ê»Ô¾ì¼þÊÕ¤ä»ÔÆâÃæ¿´Éô¤ò¹¥¤à¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥È¥ó¥¸¥å¤äÅÞ´´Éô¤Ï¡¢»Ô¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¹Ù³°¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¶âÀµ½Ê»á¤Î¸Î¶¿¤ÏÀ¶ÄÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»Æâ¤Î²ñÇ«¡Ê¥Õ¥§¥ê¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¿ÆÀÌ¤Ï²ñÇ«¤äÊ¿¾í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¶ÄÅ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ñÇ«¤Ï¡ÖÀ»ÃÏ²½¡×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎNGO¡¦Ã¦ËÌ¼ÔÆ±»Ö²ñ¤Î½ùºËÊ¿¡Ê¥½¡¦¥¸¥§¥Ô¥ç¥ó¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌ½»Ì±¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈùÌ¯¤À¤·¡¢´ÉÍý¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¸½»¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤ÇÆ¯¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ²Èµ¡Ì©¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¼«¿È¤Ï¡¢¶â»á°ì²È¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÃÑÉô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤¬°ì¼ï¤Î¹ñ²Èµ¡Ì©¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤ËÌÌ¤·¤¿²ñÇ«¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¡¢Ëü¤¬°ìÃ¦ËÌ¤Ç¤â¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬³¤³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¡Ö»ÏËö¡×¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö´ÉÍý¡×¤¹¤ëÊý¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤À¤í¤¦¡£