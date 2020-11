数日前、熱帯低気圧に襲われたアメリカ東海岸では大雨に見舞われ 洪水 が発生した。女性リポーターがニュース番組の中継のため橋の上でリポートしていると、突然橋の一部が崩落してしまった。リポーターが立っていた真横での崩落だったが、幸いケガ人は出なかったという。『TODAY』などが伝えている。米ノースカロライナ州アレクサンダー郡は12日、熱帯低気圧「Eta(エータ)」がもたらした大雨により洪水に見舞われた。このニュースを報じた『FOX 46 Charlotte』は、同郡のヒデナイト・ブリッジ(Hiddenite Bridge)にいるリポーターのアンバー・ロバーツさん(Amber Roberts)に中継を繋いだ。中継先でアンバーさんは車が往来できるコンクリートでできた橋の上でリポートを行っており、水位の上昇により橋のすぐ下に激しい濁流が確認できる。アンバーさんは「こちらを見て下さい。橋の一部が沈んでしまっています」と状況を説明していたがその数秒後、橋の沈んでいた部分が一瞬にして崩落してしまった。突然のことに叫んだアンバーさんだったが、すぐさま冷静に「たった今、橋が崩落しました。一度下がって距離を取りましょう。数秒前まで立っていた場所が崩落しました」と後退しながらリポートを続けた。その後安全を確保し、再び中継を繋いでスタジオのアナウンサーとのやり取りが行われた。アンバーさんは「今までで一番恐ろしい瞬間でした。幸運にも私たち撮影クルーにケガはありませんでしたが、橋は通行不可になってしまいました」とコメントしている。アンバーさんがこの動画をTwitterに投稿すると、11月16日の時点で再生回数は5万3千回を超えた。ユーザーからは「本当に無事でよかったけど、恐ろしい瞬間ね。私だったらこんな近くに行けないわ」「君はとても勇敢だし、プロとしての意識が素晴らしいよ」「危機一髪だったね」とアンバーさんの無事に安堵する声や、プロ意識の高さを評価するコメントが多く寄せられた。一方で「こんなことにあなたの命を懸けないで。あなたの命にはもっと価値があるわ」「あまり近づきすぎないで。もっと酷いことになっていたかもしれないのに」と危険なリポートを懸念するコメントも見受けられた。画像は『TODAY 2020年11月14日付「Bridge splits apart during live flood report in ‘heart stopping video’」(@AmberFOX46/ Twitter)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)