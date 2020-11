イギリスで配達する荷物をトラックに積み込む男性が、その荷物をあまりにも乱暴に扱う姿をカメラが捉えた。荷物が割れ物かどうかも確認せず30分以上も投げ込み続けた作業員は、すでに配達担当から外されたという。『Mirror』『The Sun』などが伝えている。英グロスターシャー州コニー・ヒル在住のウェーン・ミリンさん(Wayne Millin、47)は今月6日、同州バーンウッドにある恋人の自宅を訪れていた。2人で過ごしていると「バン! バン!」と激しい音が聞こえてきたため窓から外を確認すると、そこには配達トラックめがけて荷物を次々と投げ込む作業員の姿があったという。これに驚いたウェーンさんは、急いで動画を撮影し始めた。ウェーンさんは「動画をよく見ると、彼は渾身の力を込めて荷物を投げ込んでいるのが分かるだろう? それが割れ物かどうかも確認せず、トラックの天井や床に思いっきり叩きつけている。しかもかなり怒っているようで、荷物のことなんて微塵も気にかけていない。35〜40分くらい彼は荷物を投げ続けていたよ」と、当時の状況を明かしている。この場所は配達事業者「ハーミース(Hermes)」の支店で、配達用の荷物が集まりイギリス全土に届けられる場所であった。ウェーンさんは、「もうすぐクリスマスの時期で、このご時世だから多くの人がオンラインで注文すると思うんだ。こんな人が荷物を配達していたら、子供達のクリスマスが台無しになってしまう」と心配していた。ウェーンさんがこの動画を Facebook に投稿すると、「信じられない! この人は荷物が割れ物かどうか全然確認してないじゃない! 最低だわ」「この人はいつもこんなことをしているのか?」など非難の声が殺到した。この動画を受けて、ハーミース社は「事実関係を確認すると彼は配達代行会社のドライバーだと発覚し、彼を配達担当から外しました。その行いは受け入れがたいもので、彼は決して私達の品質基準の代表ではないのでご安心ください。この大変な時期にも私達はサービスの向上に向けてチーム一丸となって取り組んでいます。皆様のご理解、ご協力に感謝いたします」とコメントしている。画像は『Mirror 2020年11月4日付「Hermes delivery driver filmed launching parcels into van ‘as hard as he could’」(Image: Kennedy News and Media)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)