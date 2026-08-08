最新の国内ニュース
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アメリカの連邦高裁「トランプ大統領はホワイトハウスの所有者ではない」一審判断を支持し、宴会場建設の工事差し止め命令
「大統領は一時的な賃借人であり所有者ではない」と高裁が指摘し
FNNプライムオンライン
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【レベル３大雨警報】宮城県・仙台市東部、利府町に発表 02:41時点
気象台は、8日午前2時41分に、レベル３大雨警報を仙台市東部、利府町…
TBS NEWS DIG
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熊本県の地震は南海トラフ巨大地震の発生に影響はなし
気象庁は有識者でつくる南海トラフ巨大地震の評価検討会の定例会を開…
FNNプライムオンライン
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ダブル台風が日本列島へ 帰省ラッシュスタートも空の便は欠航相次ぐ 沖縄では「持病の薬」「血圧測定器」を避難所に持ち込む高齢者も 週明け15号も本州へ【news23】
最大9連休となる今年のお盆休み、帰省ラッシュが始まりました。「じい…
TBS NEWS DIG
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ヒルズ“最先端の学び”が大人気 子供が投資や建築家に
約100種の講座で延べ4000人が学ぶ予定で、8月16日まで都内で開催される
FNNプライムオンライン
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甲子園球場内で15歳の女子中学生に同意なくわいせつな行為をした疑い 会社員の男(26)を逮捕
今月7日に女子中学生(15)の太ももを触るなどした疑いがもたれている
MBSニュース
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中国新興企業のAI「Kimi K3」が米国産モデルに迫る性能を発揮
中国の新興企業が開発した最新のAIモデルが、世界を揺るがしています…
FNNプライムオンライン
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大分県で最大震度1の地震 大分県・別府市、由布市
8日午前1時10分ごろ、大分県で最大震度1を観測する地震がありました。…
TBS NEWS DIG
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【熊本地震】激しい揺れの中…「患者守る医師たちの様子」記録 病院内では無事4件の手術終える
先月28日、熊本地震の激しい揺れの中、病院の手術室で医師などが必死…
日テレNEWS NNN
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シカとバイクの接触事故か 運転していた男性は意識不明の重体 兵庫・香美町
7日午後7時半ごろ、兵庫県香美町で、車を運転していた男性から「原付…
MBSニュース
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【熊本地震から10日】被災地は断水で消火活動難航…竹やぶ火災、発生から27時間で鎮火 九州新幹線、新水俣〜鹿児島中央で運転再開
熊本地震発生から10日。断水が続く被災地で発生した火災は、まる1日以…
日テレNEWS NNN
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タイ・バンコク近郊の学校で中学生が銃を乱射し、生徒や教師ら6人が死亡
タイの学校で銃の乱射事件があり、12歳の女子生徒や教師など6人が死亡…
FNNプライムオンライン
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米情報機関がロシアによるNATO加盟国への限定攻撃を2026年以降と分析
アメリカの情報機関が、ロシアのプーチン大統領が今後数年以内にNATO…
FNNプライムオンライン
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悠仁さま 初の“おことば”で熊本地震の被災者にお見舞いも 広島県で原爆慰霊碑に供花
悠仁さまが広島県を訪問し、原爆慰霊碑に供花されました。また、公的…
TBS NEWS DIG
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竹島周辺の日本のEEZ内で 韓国調査船が無断で海洋調査を実施 政府が抗議
韓国の調査船が7日、竹島周辺の日本のEEZ（排他的経済水域）で事前の…
FNNプライムオンライン
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“外国人受け入れ”有識者初会合 小野田大臣「将来の日本がどうなっていくのか議論すべき時だ」
政府は、外国人の受け入れの在り方を検討する有識者ワーキンググルー…
FNNプライムオンライン
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韓国船が竹島周辺で海洋調査活動か 外務省が強く抗議「事前の同意なく受け入れられない」
外務省は、竹島周辺の日本の排他的経済水域＝EEZで、韓国の調査船が無…
TBS NEWS DIG
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公的年金の積立金が302兆円超で過去最高を更新、GPIF運用が好調
厚生労働省によりますと、会社員などが加入する厚生年金と自営業者な…
FNNプライムオンライン
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【レベル４土砂災害危険警報】長野県・鬼無里戸隠に発表 00:41時点
気象台は、8日午前0時41分に、レベル４土砂災害危険警報を鬼無里戸隠…
TBS NEWS DIG
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【レベル３大雨警報】長野県・鬼無里戸隠に発表 00:41時点
気象台は、8日午前0時41分に、レベル３大雨警報を鬼無里戸隠に発表し…
TBS NEWS DIG