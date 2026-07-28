最新の男性ニュース
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自転車通勤者の5人に1人が事故やトラブルを経験 - 「青切符」を切られたことがある人の割合は?
通勤中に事故やトラブルを経験した人が19.6%に上ることが判明し
マイナビニュース
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若年層が出産後に希望する働き方「フルタイムで定時帰宅」が約4割で最多、6割「夫婦同じくらい主体的に子育てを行いたい」…仕事と育児の両立に関する意識の変化は? - 厚労省調査
出産後の希望する働き方は「フルタイムで定時帰宅」が約4割で最多とのこと
マイナビニュース
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副業者3割が「将来的な事業化を希望」- 課題は?
副業を始めた目的は生活費補填が最多だが、事業化希望者も3割を超えるという
マイナビニュース
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副業経験者96.1%が「スキルを十分に発揮できず」- 高い成果を発揮できる企業と、そうでない企業の特徴とは?
副業経験者の96.1%がスキルを十分に発揮できなかった案件があると回答
マイナビニュース
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【小1の壁】働く小学生ママの84.5%が夏休みに実感、みんなはどう乗り切る? 働き方の見直しや転職を考えた人も
回答者の84.5%が夏休みの「小1の壁」を実感しており深刻な実態が判明
マイナビニュース
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銀行員の2025年度平均年収は「684万円」 - 年収トップの銀行は? 2位あおぞら銀行、3位三菱UFJ銀行
年収トップは三井住友銀行の933万8,000円で初めて900万円を超え首位に
マイナビニュース
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働く女性の約半数が「夏休みなし」と明らかに -休暇を取得する人に多い日数は?
45.5%が夏休みを取得しない・できないと回答し、取得者も短期が多い
マイナビニュース
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不労所得に「憧れている」が88% - 警戒心が薄れ、今や目標に
不労所得に「憧れる・目指したい」と答えた人が88%に上るという結果に
マイナビニュース
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HBA本社ビルが「日経ニューオフィス賞」ニューオフィス推進賞を受賞
HBAは8月5日、本社ビルが第39回日経ニューオフィス賞の「ニューオフィ…
マイナビニュース
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副業グラビアが全国コンビニに。会社にバレてCA退職した風吹ケイ「売れても不安でNISA勉強中」
入社半年でコロナ禍に直面しもやし生活の末グラビアの道に進んだという
スタジオパーソル
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女性の在宅副業ランキング、2位はWebライティング - 1位は?
1位は文章や画像などを商品化する「コンテンツ販売」という結果になった
マイナビニュース
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28卒 旧帝大早慶層の「就職人気企業」男女別ランキング - 男性はトップ5を総合商社が独占、女性は?
男性は総合商社5社がトップ5を独占し、女性は伊藤忠商事と味の素が上位に入った
マイナビニュース
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非喫煙者のZ世代「オフィスでタバコのニオイを感じる」が4割超、退職・転職の原因にも
オフィスでタバコのニオイを感じるZ世代は4割超に上るという結果になった
マイナビニュース
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製造業の約7割が夏休みに「転職・退職」を意識、既婚・子持ちでも4割が誰にも相談せず
夏季休暇中に転職・退職を考えたことが「ある」と答えた人は約7割に上った
マイナビニュース
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中高生1000人に聞いた「将来なりたい職業」ランキング - 男子中学生は「ITエンジニア・プログラマー」、女子中学生は「芸能人」が1位、高校生は男女ともに……
男子中学生の希望職業1位は「ITエンジニア・プログラマー」となった
マイナビニュース
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28卒 旧帝大早慶層の就職人気企業ランキング、TOP5は総合商社が独占 - コンサル・IT離れ?
旧帝大早慶層2,069名の調査でTOP5は総合商社5社が前年同様に独占した
マイナビニュース
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【無印良品】「肩の負担を軽くする」シリーズに3wayビジネスバッグが登場 - 肩への負担を約40%軽減、オン・オフ問わず活躍
特許技術の肩紐で荷重を分散し、肩への負担を約40%軽減している
マイナビニュース
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高校3年生に聞いた「志願したい大学」エリア別ランキング、関東甲信越の1位は明治大学 - 関西や東北、九州では?
関東甲信越エリアの1位は明治大学で、近畿大学は関西エリアで初の単独1位となった
マイナビニュース
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10月からカスハラ対策義務化、現場社員の約6割が「会社の準備状況わからない」- 「相談しても無駄」と感じる声も
被害を相談しなかった理由の最多は「相談しても無駄」で5割超を占めるという
マイナビニュース
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会社員として働く…人気ドラマやバラエティ番組で活躍した40歳タレントの今
芸能活動中断を機に自分と向き合い、会社員への転身を迷わず決断したという
スタジオパーソル