感動のフィナーレにファン大集合！『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』最終回特別上映「GOT ファイナルナイト」

BS10 スターチャンネルにて独占日米完全同時放送されている、世界的大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章(以下『GOT』)。その最終回の最速放送当日となる5月20日(月)に、最終回特別上映イベント「GOT ファイナルナイト」が都内で開催されましたので、その模様をお届けします!

(※本記事は、最終章までのネタばれを含みますのでご注意ください)

【関連記事】【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』でショッキングだったキャラクターの死12選

まずは、3月に開催されたベストエピソード応援上映&ファンミーティングに引き続き、MCとして本作の大ファンだというお笑いコンビのセブンbyセブンの玉城泰拙さんと宮平享奈緒さんが登壇。

玉城さんはサムウェル・ターリーのコスプレで登場し、「サムでーす!」と挨拶すると、会場からは大きな拍手が巻き起こった。「たくさんの拍手をもらえるのは、このイベントだけ」とご機嫌の玉城さんは、手作りのドラゴングラスの短剣を振り回したりと、会場に集まったたくさんのGOTファンを盛り上げていました。

続いて、同じく本作の大ファンである坂上忍さんがスペシャルゲストとして登場。今日のために第一章の第1話から最終章の第5話までをイッキ見したという熱烈なファンぶりを見せると、「フライングして朝10時のスターチャンネル最速放送を見てやろうかと思いました(笑) 劇場の大スクリーンで見られるというのは、本当に幸せ」と挨拶。

本作の魅力について、坂上さんは「ドラマの中に人間の素敵な部分といやらしい部分がてんこ盛り」とコメントし、「言葉は悪いですけど、ドラマを見ながら"こいつ死ねばいいのに"と思うぐらい憎たらしい人物がたくさんいる(笑) 一番はラムジー。どうしてもあの人だけは許せない(笑)」と明かすと、客席からも同意の声が。

続けて、「そこまで描くのが『GOT』の凄さですね。ジョン・スノウが大好きなんですけど、野人のイグリッドといい感じになって最終的に戦わなきゃいけなくて、あそこは泣いてしまいました。昨日まで味方だったのに今日から敵になるなど展開が目まぐるしい。もう、いくらでも話せますよ!」とトークもヒートアップ。

ここで、この日のための特別メッセージ映像として、ブラン・スターク役のアイザック・ヘンプステッド・ライトが登場するサプライズが! アイザックは「シリーズ最終回をスクリーンで楽しんでください」と呼びかけ、さらにファンのみなさんの応援に対して「僕たちは幸せです。(日本語で)ありがとうございます!」と感謝を述べていました。

トークセッションのテーマが最終章第5話までの印象的なシーンの話題となると、宮平さんは「ブライエニーがジェイミーに騎士の叙任をしてもらうシーンは感動もん」、坂上さんは「ホワイト・ウォーカーとの決戦を迎える直前にみんなで話しているシーンは、すごく印象的で感慨深い」と挙げていました。そして、玉城さんの「ジョンがホワイト・ウォーカーになったドラゴンに剣で戦うのかと思ったら、大きい声で叫ぶだけだった。そのまっすぐさが大好きですね(笑)」というマニアックな視点に会場は爆笑。

鉄の玉座に誰が座るのかについて、坂上さんは「デナーリスが最終章の第5話で人が変わってしまったので、あれはショックでしたね。みなさん、ジョンに座って頂きたいと思っているんじゃないですか」と予想していました。

またイベントでは、6月22日(土)に日本独占初放送される『GOT』の舞台裏に迫るファン必見のドキュメンタリー『ゲーム・オブ・スローンズ:ラストウォッチ』の予告映像も公開。映像を見た坂上さんは「予告だけで感動して、背筋がゾッとした」と興奮を隠せない様子。

イベントの最後に、坂上さんは「TVドラマ史上、こんなスケールのドラマはあっただろうかという、その最終回がこの劇場で上映されます。どこかでこれが最後じゃない、これで終わりにしてほしくないという気持ちがあります。最終回の上映を心から楽しんで頂きたいと思います」と会場に集まったファンへ呼びかけていた。

海外ドラマに新たな歴史を作った『ゲーム・オブ・スローンズ』。その一つの締めくくりを、会場に集まった熱烈な『GOT』ファンたちは、坂上さんらの作品愛たっぷりのトークとともに、劇場の大スクリーンと大音響による迫力の最終回上映を楽しんでいました。

『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章は、BS10 スターチャンネルにて字幕版が6月22日(土)あさ9:15より一挙放送。そして、二カ国語版が6月28日(金)よる10:00より放送スタートする。

(取材・文・写真:豹坂@櫻井宏充)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』最終回特別上映「GOT ファイナルナイト」

『ゲーム・オブ・スローンズ』

Photo: Helen Sloan/HBO

(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.