二度と見たくない写真の1枚や2枚は誰にでもあるだろう。

残念ながらそれらは消えてなくなってはくれないが、今回ご紹介する画像はジーッと眺めていると、やがて消えてしまう…ように見えてくる。

イタリア在住のTwitterユーザー「Massimo@Rainmaker1973」さんが投稿した画像がこちら。

Your visual system constantly adapts to all the external stimuli, and this is why if you stare at this picture, it will slowly disappear https://t.co/WJa1y6gdD3 pic.twitter.com/2wpH74cREW

- Massimo (@Rainmaker1973) 2018年4月9日