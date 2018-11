今年9月、菓子メーカーの明治が、人気を二分するチョコスナックの雌雄を決する投票イベント「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙」の結果を発表した。このように、似て非なる同ジャンルの商品・サービスは少なくない。そこで今回は食卓編、定番缶詰にカレー対決! そして、たびたび議題にあがる「目玉焼きに何をかけるか問題」にもついに結論が!?◆家庭の味によって異なる自分にとっての定番は?※30〜49歳の男性500人を対象に、10月1〜5日の期間にウェブで アンケート を実施◆<缶詰対決>ツナ缶 71% vs サバ缶 29%健康にいいからと絶賛流行中のサバ缶が意外にも大差負け。「男の一人暮らしには、パスタやサラダなど何でも使えるツナ缶は必須」と、ユーティリティ性も評価された結果か。◆<カレーの肉対決>豚肉 60% vs 牛肉 40%「カレーは豚。牛肉を入れたらそれは『ビーフカレー』になる」と豚に軍配が。バラ肉か角切り肉かも、牛豚両派のなかでも意見が分かれた。鶏肉派もいて家カレーは奥が深い!◆<目玉焼きの調味料対決>塩 74% vs 醤油 26%食卓における永遠のテーマで、ほかにソース派、ケチャップ派なども存在し議論になることも。しかし「塩はあっさりしていてご飯のおかずとして優秀」と醤油派を圧倒した。===============「食卓編」は拮抗した結果が目につく。「例えばカレーの肉は『東は豚、西は牛』であったり、『中年以上はツナ缶、若者はサバ缶』というオーソドックスな傾向はありますが、生活習慣や、どちらを家庭で食べてきたか、ということが嗜好の決め手になるでしょう」とフード・アクティビスト松浦達也氏が言うように、アンケート回答にも、明確な支持の理由よりは「昔から食べているから」という意見が多く見られた。また、たびたび議論になる目玉焼きの調味料対決ではソース派という意見も少なくなかった。「自分にとっての定番」だからこそこだわりもあるだろうが、別のものに手を伸ばしてみたら、新しい発見が待っているかも。【松浦達也氏】フード・アクティビスト。チェーン店から一流店まで知り尽くす専門家として多方面で活躍中。近著に『新しい卵ドリル』など。アンケート/エコンテ― ライバル商品で対決! ―