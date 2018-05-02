¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤ª¤¹¤¹¤á£·Áª¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾åÃø¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÎäÅà¿©ÉÊ7Áª¤ò¤´¾Ò²ð¡£Çº¤ó¤À¤È¤¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¥ì¤òÇã¤¨¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çmitok¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥»¥Ö¥óÎä¿©¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ ¥«¥ÄÐ§ÍÑ¤Ë´ÊÃ±ÈþÌ£¡ª¡Ø»°¸µÆÚ¤Î¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¼Ñ¡Ù397±ß¡Ã314kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¤¬¤Ã¤Ä¤ê·Ï¤Î¥ª¥«¥º¤Ê¤é¡Øµí»®¡Ù¡Ê257±ß¡Ë¤ä¡Øµí¥«¥ë¥Ó¾Æ¤¡Ù¡Ê298±ß¡Ë¤Ê¤É¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ä¤æ¤À¤¯³ä²¼¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ÄÐ§¤¬ºî¤ì¤ëËÜÉÊ¤Ï¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿ËþÂÅÙ¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é°á¤ÈÍñ¤È¤¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¥í¡¼¥¹¤È°»¿§¶Ì¤Í¤®¤Î¤³¤¦¤Ð¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥«¥ÄÐ§¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤è¡ª
¢ ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ÎËþÊ¢¥Ô¥¶¤Ê¤é¡Ø½ÏÀ®¥Ù¡¼¥³¥ó¥ß¡¼¥È¥Ô¥¶¡Ù498±ß¡Ã537kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
12cm¡ß20cm¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¡¼¥È¥Ô¥¶¡£³ÑÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥½¥Õ¥È¥µ¥é¥ß¤Î»ÝÌ£¤È¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¦¥´¡¼¥À¡¦¥ì¥Ã¥É¥Á¥§¥À¡¼¤Î¥Á¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤¬¥¬¥Ä¥ó¤ÈÇ»¤¤Ì£¤ÊÆù¡¹¤·¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£ÂðÇÛ¤òÍê¤à¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎÎäÅà¥Ô¥¶¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë°ì¿ÍÀê¤á¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊËþÊ¢¥Ô¥¶¤Ç¤¹¤è¡ª
£ ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼ÈþÌ£¤ÊËþÊ¢¤´¤Ï¤ó¡Ø¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡Ù267±ß¡Ã714kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÎäÅà¤´ÈÓÎà¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó·Ï¤¬Å´ÈÄ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Î´°À®ÅÙ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£30¼ï°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤É¤Ã¤·¤ê¹üÂÀ¤Ê»ÝÌ£¤È¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Ç¤âËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂçÀ¹¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£Ìë¿©ÍÑ¤ËÇã¤¤Î¯¤á¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¿¼¤µ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¤ ¹âµé´¶¤¢¤ë¤´Ë«ÈþÅÀ¿´¡Ø¾®äÆÊñ¡Ù199±ß¡Ã239kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
Ãæ²Ú¡¦ÅÀ¿´·Ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾®äÆÊñ¤Î¤´Ë«Èþ¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Çö¤á¤Î¥â¥Ã¥Á¥êÈé¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥¹¡¼¥×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯»ÝÌ£Ç»¸ü¤Ç¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¡ª¡¡Ï·¼ò¤ä¤Õ¤«¤Ò¤ì¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤è¤ê¤âÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê°Â¥¦¥Þ¤ÊËþÂÅÀ¿´¤Ç¤¹¤è¡ª
¥ ¥³¥¹¥ÑÎÉ¹¥¤ÎÍ¥½¨¤ª¤«¤º¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¡Ù289±ß¡Ã356kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥×¥ì¥ß¥¢¥àÎäÂ¢ÁÚºÚ¤Î¡Ø¶â¤ÎÄ¾²Ð¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¡Ê398±ß¡Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¡¢¤´Ë«Èþ²Á³Ê¤ÇÆüº¢¤Î¥ª¥«¥ºÍÑ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎäÅà¤ÎËÜÉÊ¤Ï¡Ø¶â¡Ù¤Ë¼¡¤°²¦Æ»¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤Ä¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥³¥¹¥ÑÉÊ¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤ÎºÝÎ©¤Ã¤¿¹¥¤ß¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¡¢ÈÕ¤´ÈÓ¤Î¥ª¥«¥ºÍÑ¤Ë¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤«¤È¡ª
¦ Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¥£¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬·è¤á¼ê¡Ø¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡Ù338±ß¡Ã433kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥»¥Ö¥ó¤ÎÎäÅàÌÍÎà¤À¤È¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤«¤éÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤¬¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¥¦¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÚ¹ü¥Ù¡¼¥¹¤Ëµû²ð¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¥£¤Ê¥¹¡¼¥×¤È¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤¿¤Ã¤×¤ê11¼ï¤Î¶ñºà¤È½À¤é¤«ÂÀÌÍ¡£¸«¤«¤±¤¿¤é°ìÅÙ»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡ª
§ ¶ñºà¤Î¹ë²Ú´¶¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¡ª¡ØÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÆé¾Æ¤¦¤É¤ó¡Ù440±ß¡Ã422kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¾ÆÌß¡¢Íñ¾Æ¤¡¢ÄÇÂû¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¤Í¤®¡¢·ÜÆù¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢¹ï¤ßÍÈ¤²¡¢¤¨¤Ó¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¾è¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÆé¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¿¿º«ÉÛ¡¢¤µ¤Ð¡¢¥¦¥ë¥á¡¢·Ü¥ß¥ó¥Á¤ò²Ã¤¨¤¿´ØÀ¾É÷¤À¤·¤ÎÍ¥¤·¤¤»ÝÌ£¥¹¡¼¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅöÊÂ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ°Ê¾å¤ÎËþÂÅÙ¤Î°ìÇÕ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£