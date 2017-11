11月2日(木)21時より生放送中の「稲垣・草なぎ・香取3人でインターネットはじめます『72時間ホンネテレビ』」の最後のプログラムとして、約2時間に渡ってスペシャルライブ「72時間ホンネライブ」が行われた。

スタジオに詰めかけた多くのファンの花道をハイタッチしながらステージに登場し、いよいよ始まった72曲メドレーライブ。3人が一緒に歌う姿に、コメント欄は「泣ける」「歌詞が切ない」「いつかまた…だね」といったコメントで埋め尽くされた。

途中、香取が主演を務めたドラマ「西遊記」の主題歌『Around The World』が披露されると、「西遊記!」「最高すぎ」「泣ける」「慎吾くんが楽しそうでよかった」と即座に喜びの反応を見せる。他にも『あの素晴らしい愛をもう一度』での「本当に吾郎ちゃんが好きな曲」「前から言ってたもんねー」や、『スリル』での「エガ愛」「つよぽん本当に自由サイコー」「お腹痛いwwww」といったファン愛が溢れるのコメントや、恋ダンスやランニングマンを踊った際には、「やばいw」「踊ってる!!」「これは最高」「神放送」「ダンスキターーーーー」と、久しぶりに歌って踊る3人の姿にも喜びのコメントが並んだ。

「サイレントマジョリティー」「歩いて帰ろう」「青空」「上を向いて歩こう」など、最近のヒット曲から往年の名曲まで、3人による選曲にも「選曲たまらない」「良い曲ばっかり」「歌詞が刺さる」といったコメントが並んだ。

ラストは、本番組でも一部披露されていた3人の新曲でもある「72」を完全披露してメドレーライブは幕を閉じた。

ライブを終えて「ボロボロです…」とさすがに疲れを隠し切れない様子であったが、「ここからだね。皆さんに支えられて、感謝の気持ちで一杯です」と感謝を告げた後、「次の階段を昇って行かないといけない。もっと強くなって前へ進まないといけない」とこれからの活動への強い決意を滲ませた。

<72時間ホンネライブ セットリスト>

01 学園天国

02 バンザイ〜好きでよかった〜

03 今宵の月のように

04 innocent world

05 キセキ

06 イージュー★ライダー

07 あの素晴らしい愛をもう一度

08 Around The World

09 WON'T BE LONG

10 WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーブメント〜

11 ガッツだぜ!!

12 CHE.R.RY

13 涙のリクエスト

14 Love Somebody

15 スリル

16 ラブリー

17 OH MY LITTLE GIRL

18 Diamonds

19 HELLO

20 愛してる

21 サイレントマジョリティー

22 打ち上げ花火

23 恋

24 少年時代

25 青空

26 僕が見たビートルズはTVの中

27 奇跡の地球

28 SOMEDAY

29 いつか

30 涙のキッス

31 不滅の男

32 ひまわりの約束

33 Romanticが止まらない

34 PON PON PON

35 R.Y.U.S.E.I

36 前前前世

37 愛は勝つ

38 君をのせて

39 Hello,My Friend

40 いつかのメリークリスマス

41 恋しくて

42 アララの呪文

43 やつらの足音のバラード

44 心の旅

45 さらば恋人

46 ハナミズキ

47 歌うたいのバラッド

48 ら・ら・ら

49 ultra soul

50 負けないで

51 HOWEVER

55 ヘビーローテーション

56 LOVEマシーン

57 ピンクスパイダー

58 Don't wanna cry

59 君がいるだけで

60 歩いて帰ろう

61 時の過ぎゆくままに

62 強く儚い者たち

63 クリスマスソング

64 とんぼ

65 Runner

66 大迷惑

67 止まらない Ha〜Ha

68 ファイト

69 チェリー

70 上を向いて歩こう

71 雨上がりの夜空に

72 新曲「72」