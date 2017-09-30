¥Û¥ê¥×¥í¤¬¡È¥´¥ê²¡¤·¡ÉÃæ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤¹¤®!?¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¾Î¹æ¤â¡Ä¡Ä
¡¡ÌÜ²¼¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤¤¤¨¤ÐÃÝÆâÎÃ¿¿¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡¢¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥³¥Ã¥× THE MOVIE¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë10·î¤«¤é¤ÏÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¤Î¡ØÎ¦²¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÎ¦¾åÁª¼ê¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ±Ìî¸»¤ä¹â¶¶°ìÀ¸¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â30Âå¡£20Âå¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤Î¿Íµ¤¤¬¤È¤Ë¤«¤¯µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤â¡¢¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½÷À½µ´©»ï¤Ê¤É¤¬¡ØÎ¦²¦¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¡¢¼ç±é¤ÎÌò½ê¹»Ê¤ÎÏÃÂê¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤º¡¢ÃÝÆâ¤Î¥Í¥¿¤Ð¤«¤ê¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡Ê½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òÊú¤¨¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤À¤¬¡¢20Âå¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»öÌ³½ê¤Ë¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ö30Âå¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤ä»³ºê¸¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡¢º´Æ£·ò¤äÌîÂ¼¼þÊ¿¤¬¤¤¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¼å¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½ºß24ºÐ¤ÎÃÝÆâ¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ×¡¹¤Î¶âÌ®¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤âº£°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Û¥ê¥×¥í¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÉ¾È½¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¯¡¹¥Ê¥ë¥·¥¹¥Èµ¤Ì£¤Ç¡¢¶¦±é¤¹¤ë½÷À¤Ë¤â¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¥¥â¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¼«»£¤ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢°ìÉô¤«¤é¡ØËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤NON STYLE°æ¾å¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤È¼þ°Ï¤«¤é°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤â³Î¤«¡£º£¸å¡¢¤â¤Ã¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤¤¤«¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£