01.

理不尽に「愛していることを証明しろ」と責める

02.

あなたの使えるお金を管理・制限する

03.

「お前のためだ」と言って、怯えるくらいに責める

04.

自分がいつも正しくて、いつもあなたが間違っていると言う

05.

あなたが虚しさを感じているのに、「俺と一緒にいることを、幸運に思うべきだ」と主張する

06.

家族や友人と会おうとすると、嫌な顔をする

07.

他人からからかわれると笑えず、外からの評価にとても敏感に反応する

08.

上手くいかない、嫌なことは全部あなたのせいにする

09.

あなたの幸せが何かを、明らかに考えていない

10.

あなたには何も相談せず、他の人と秘密を共有していたり、親密な関係を築く

11.

あなたの夢を見下して、どんな成果も褒めたりしない

12.

罰を与えるひとつとして、SEXを強要する

13.

ふたりきりになることに、恐怖を抱かせる

14.

あなたの感情を軽視していて、気にしすぎだ、過剰だと言う

15.

あなたの欠点や過去の失敗を、忘れることを許さない

16.

全ての主導権を握らないと気が済まない

17.

屈辱的な言葉や、笑えないジョークを口にする

18.

あなたの思う「正しいこと」を平気で非難する

19.

いつもメールや電話であなたの行動をチェックし、なぜ一緒に居れないのか問いただす

20.

他人の前であなたのことを見下し、恥をかかせる

Licensed material used with permission by I Heart Intelligence