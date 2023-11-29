24時間テレビの寄付金着服問題
『24時間テレビの寄付金着服問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年9月3日
2024年6月20日
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募金着服問題が発覚した「24時間テレビ」開催宣言に視聴者疑問
20日の「ZIP!」で番組開催の意義が説明されたが、視聴者からは疑問の声が
女性自身
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着服問題で陳謝の水卜麻美アナに心痛の声が多数「頭を下げさせないで」
昨年に発覚した寄付金着服問題について、水卜麻美アナが涙ぐみながら陳謝
デイリースポーツ
2023年11月29日
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「24時間テレビ」の寄付金着服を巡り怒りの声「もう終わりでいい」
SNSには怒りの声が渦巻き、番組の存在意義が問われているとFLASHが伝えた
Smart FLASH
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「24時間テレビ」の寄付金を着服 日テレ系列の番組はほとんどスルー
テレビ各局が報道番組で取り上げており、羽鳥慎一は怒りをにじませた
Smart FLASH
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24時間テレビの寄付金着服問題 日テレ社員が憤り「社内は大騒ぎですよ」
日本テレビ社員は「社内は大騒ぎになっていますよ」とコメント
日刊ゲンダイDIGITAL
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24時間テレビ募金、本当の着服金額は10倍も？若狭勝氏が指摘
一般的な着服事件は当初発覚した額の「5倍、10倍くらい」のことが多いそう
東スポWEB
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日本海テレビ幹部が24時間TVの寄付金を着服 フジ解説委員は憤慨
フジ解説委員の風間晋氏は29日の「めざまし8」で、憤りをあらわに
スポーツ報知
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羽鳥慎一、24時間テレビの寄付金など着服に激怒「ありえません」
羽鳥慎一は29日の「モーニングショー」で、「ありえません」と怒りを露わに
スポーツ報知