24時間テレビ2022
『24時間テレビ2022』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年9月9日
2022年9月1日
2022年8月31日
2022年8月30日
2022年8月29日
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デマ記事に「今も傷つき続けている」「解決できていない」と水卜麻美アナ
水卜麻美アナは、自身のデマ記事は数え切れないほどあったと吐露
デイリースポーツ
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24時間テレビの瞬間最高視聴率は28.9％ 加山雄三のラスト「サライ」場面で
午後8時46分に瞬間最高視聴率で世帯28.9％、個人視聴率19.4％をマーク
スポーツ報知
2022年8月28日
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100kmマラソン完走後も元気すぎる姿 兼近大樹の姿に羽鳥慎一が衝撃
100kmマラソン完走直後のEXIT・兼近大樹が登場し、元気すぎる姿を披露
スポニチアネックス
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加山雄三が24時間テレビで「最後のサライ」披露 有吉弘行が裏番組で感慨も
裏番組で最後の「サライ」を披露した加山雄三に「寂しくなります」と感慨
東スポWEB
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「ここだけ録画しよう」24時間テレビでネット民が喜んだ番組は？
ネット民に好感触だったのは「すぎやまこういち物語」だと、スポーツ紙記者
日刊ゲンダイDIGITAL
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アントニオ猪木氏、24時間テレビに車イスで登場「必死に頑張ってます」
28日の「24時間テレビ」で、両国国技館のステージに車イスで登場した
スポーツ報知
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ミルクボーイが91歳ファンにサプライズ漫才披露「一生の宝物」と満面の笑み
28日放送の「24時間テレビ」の企画で、コンビのサプライズ訪問を受けた
まいどなニュース
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24時間テレビのチャリTシャツ売れず？放送1カ月前から着用する珍事も
募金額の一部を司る「チャリTシャツ」の売れ行きが例年より好調でないそう
デイリー新潮
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中川翔子が24時間テレビで「残酷な天使のテーゼ」熱唱、歌声に絶賛の声
「残酷な天使のテーゼ」を麻倉未稀と一緒に歌い上げた
スポーツ報知
2022年8月27日
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河村亮アナ追悼企画 水卜麻美アナは涙、羽鳥慎一も目を真っ赤に
VTRを見ながら、後輩の水卜麻美アナは涙を流し、何度も手で拭った
デイリースポーツ
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24時間テレビでパフォーマンスを披露 橋本環奈が涙「背中を押された」
演技後、子どもたちから感謝の手紙を読み上げられると、橋本は涙
スポニチアネックス