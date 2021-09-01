墨田区の女子高生の遺棄事件
『墨田区の女子高生の遺棄事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月12日
2021年9月8日
2021年9月5日
2021年9月3日
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高3遺棄の容疑者が被害者の交際相手にメッセージ 発覚遅らせようとしたか
翌日、容疑者のTwitterから女子高生の交際相手にメッセージが送られたそう
FNNプライムオンライン
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高3女子遺棄 容疑者の母親が明かす女との結婚と「夜逃げ」
夫の母親によると、息子は2月に女を実家に連れてきて、その後に入籍
文春オンライン
2021年9月2日
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女子高生死体遺棄事件で逮捕 前夫との子ども3人は育児放棄も
前夫との間の子ども3人は実家の両親に預け、世話を全て任せていたそう
週刊女性PRIME
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女子高校生遺棄「死んででも止めてほしかった…」容疑者夫の母親が慟哭
容疑者夫婦の夫の母親は、被害者への謝罪の思いから取材に応じた
FNNプライムオンライン
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女子高生の遺体を遺棄した疑いで逮捕された夫婦 「家に帰すつもりだった」
当初は家に帰すつもりだったという趣旨の供述をしていることが分かった
共同通信
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行動が理解不能だった…女子高生遺棄事件で逮捕された容疑者の少年時代
容疑者夫婦の夫は貧しい家庭に生まれ、少年時代は孤立していたと同級生
文春オンライン
2021年9月1日
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18歳女子高生の遺体遺棄事件 知人に「もうすぐ帰る」とメッセージ
行方不明当日、女子高生から知人に「もうすぐ帰る」とメッセージが来たそう
日テレNEWS NNN
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女子高生の遺体遺棄事件 逮捕の妻「夫の携帯を見て嫉妬していた」
妻が夫の携帯電話を見て、女子高生に「嫉妬していた」と供述しているという
ABEMA TIMES
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高3女子の遺体遺棄 行方不明の当日に母親の携帯に「もうすぐ帰る」
行方不明当日、女子高生から母親の携帯にメッセージが届いていたと分かった
日テレNEWS NNN
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高3女子の遺体を遺棄した疑いで夫婦逮捕「小屋の中で殺した」と供述
いずれも容疑を認め、「小屋の中で殺した」と供述している
読売新聞オンライン
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容疑者夫婦は「妻が主導権、接客態度が悪い」女子高生の遺棄事件
容疑者夫婦の妻はコンビニで働いていたが、接客態度は悪かったと近隣住民
FNNプライムオンライン
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女子高生遺体遺棄事件の容疑者の素顔「いつか何か事件を…」
夫の同級生は「いつか何か事件を起こすと思っていましたが」と語った
週刊女性PRIME
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高3女子の遺体発見 わずか24世帯の集落に衝撃「物騒だし、驚いた」
遺体が発見された山梨・早川町新倉地区は小さな集落で、24世帯39人が暮らす
読売新聞オンライン