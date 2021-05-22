ニシキヘビ逃走
『ニシキヘビ逃走』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年9月7日
2021年8月7日
2021年6月10日
2021年5月28日
2021年5月24日
-
横浜市で脱走したニシキヘビが発見される 飼い主は軽犯罪法に抵触する？
過去には似たような事件で、飼い主に軽犯罪法違反が適用されたケースもある
弁護士ドットコム
-
横浜で脱走し捕獲されたニシキヘビ 野毛山動物園で一時的に飼養管理
市は24日、野毛山動物園で一時的に飼養管理していることを明らかにした
スポーツ報知
2021年5月23日
-
横浜市で捕獲されたニシキヘビ、譲渡先が決定 移送手続きへ
ヘビは現在、野毛山動物園に預けられているが、譲渡先が決まったという
FNNプライムオンライン
-
横浜市で脱走していたアミメニシキヘビを保護 動物施設の園長に称賛相次ぐ
屋内の捜索を重要視してきた動物園園長により、アパートの屋根裏で発見
ガジェット通信
-
逃走したニシキヘビを捕獲 行政にスルーされ続けた「屋根裏潜伏説」
逃走から17日目に同アパートの屋根裏に潜んでいたところを発見された
東スポWEB
-
逃走していたニシキヘビを無事に捕獲 飼い主に対する意見に変化
一件落着後、ネット上では飼い主に対する意見に変化があったという
週刊女性PRIME
-
横浜で逃走していたニシキヘビを捕獲 飼い主は手放す意思を示す
飼い主の男性はヘビを手放す意思を示したため、市がいったん預かるという
読売新聞オンライン