Fischer's（フィッシャーズ）は日本の男性7人組YouTuber。UUUM所属。
夫でYouTuberのシルクロードと、1歳になった息子との家族写真を公開
All About
1位は二宮和也らが運営する「よにのちゃんねる」（旧ジャにのちゃんねる）
女性自身
このほど馬主になり、「15年以上の長年の夢が叶いました」と言及
J-CASTニュース
馬主になるという長年の夢を叶え、ンダホが本名「本田知聖」を初公開
モデルプレス
29日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、第1子妊娠を発表した
オリコンニュース
シルクロードの動画ではメンバーが祝福し、出会いなどについても言及
グループのYouTubeチャンネルの再生回数が世界1位になったことを報告
5日までに、イチロー氏とともに野球などを楽しむ動画を投稿した
スポニチアネックス
注文した置き配の食べ物を、配達員が食べてしまう場面を目撃したという
活動休止中のぺけたんが出演し、グループから脱退することを発表
5日更新の動画で発表し、モトキは最近休んでいて心配をかけたとして謝罪
3月後半に入籍したとし、交際期間は「2年半ぐらいになる」と説明
リーダー・シルクロードが包丁で左手の人差し指の先端を切り落としたと告白
無関係の動画の概要欄で、一連の動画や医療従事者への発言を謝罪した