24時間テレビ2020
『24時間テレビ2020』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年9月4日
2020年8月26日
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24時間テレビとかぶってたらヤバかった？「半沢直樹」に日テレ騒然か
同番組終了後の午後9時から始まったTBS「半沢直樹」第6話は視聴率が24.3％
日刊ゲンダイDIGITAL
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キャスティングが功を奏した？24時間テレビの最大勝因は「募金ラン」か
瞬間最高視聴率は「募金ラン」で高橋尚子さんらがゴール直前だった27.6％
デイリー新潮
2020年8月24日
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「偽善と言われることも…」指摘に言及した24時間テレビの出演者たち
「募金ラン」企画を自ら持ち込み、走った高橋尚子さんはVTRで言及
J-CASTニュース
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フワちゃんが生放送中に失禁し騒然 専門医「若いのに珍しい」
「26歳の若さで全部漏らすというのは珍しいと思います」と専門医
J-CASTニュース
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佐々木希の体当たりパフォーマンス 渡部建は救われた？
Twitterには、渡部建の不倫に触れつつ佐々木の「胆力」を称える声も
J-CASTニュース
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「半沢直樹」第6話の視聴率が24.3％ 裏番組の「行列」に倍返し
前回から1.2ポイント微減となったものの、6週連続の大台超え
スポニチアネックス
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「24時間テレビ」でマイク使い回し 重岡大毅に日テレ関係者は顔面蒼白？
複数人での歌唱中にマイクトラブルが起き、ほかのマイクを使い回したという
東スポWEB
2020年8月23日
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フワちゃんが「24時間テレビ」の生配信中に「おしっこ全部漏らし」し謝罪
「笑いすぎておしっこ全部漏らして放送止まりました」とTwitterで謝罪した
ナリナリドットコム
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高橋尚子さんが24時間テレビ募金ランで115キロ 募金額470万円に
高橋さんは「仲間の頑張りがわたしを元気にしてくれた」とコメント
デイリースポーツ
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佐々木希が「笑点」で活躍 SNSでは活動自粛の渡部建への怒りも
SNSでは佐々木が称えられる中、活動自粛中の夫・渡部建へのコメントも
東スポWEB
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高橋尚子さんが「募金ラン」で100キロ達成も続行 より多くの募金を
23日午後6時30分過ぎに、目標としていた100キロが達成された
スポーツ報知
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24時間TV「ブルーインパルス」企画で山崎育三郎が熱唱 SNSで批判も
途中からは映像とともに、山崎育三郎が沢田研二の楽曲「TOKIO」を熱唱
J-CASTニュース
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佐々木希が「笑点」で顔芸に挑戦「新境地開拓」がネットで話題に
テツandトモとのコラボ演芸に挑戦し、顔芸や全力ダンスを披露
スポニチアネックス
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がんで舌の6割を切除した堀ちえみ 24時間テレビで手術後初の歌唱
23日の「24時間テレビ43」で、手術を受けて以降、初めて歌声を披露した
日刊スポーツ
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白鳥久美子とチェリー吉武が夫婦でギネス更新 1分間で277回のキス
さらに「1分間で相手の顔に何回キスできるか」というギネス記録に挑戦
日刊スポーツ