手越祐也がジャニーズ事務所と契約解除
『手越祐也がジャニーズ事務所と契約解除』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年11月21日
2020年7月1日
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手越祐也が偽アカウントめぐり呼び掛け「通報を協力して」
複数の偽アカウントの画像を公開し、「騙されないように！」と注意喚起
日刊スポーツ
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手越祐也「ホスト転身」の新証言「支度金は5000万円も…」
手越は6月に複数店舗を見学したようだと、あるホストグループの幹部が証言
Smart FLASH
2020年6月30日
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手越祐也の会見で語られなかった3つの謎 なぜ裏方の道に憧れた？
なぜ弁護士を立てたのか、退所時期を早めたのか、裏方の道に憧れたのか
週刊女性PRIME
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実業家を目指す手越祐也 かつて語っていた堀江貴文氏への傾倒
手越が実業家を目指すようになったのは、明らかに堀江氏の影響だという
女性自身
2020年6月29日
2020年6月28日
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内村光良が手越祐也に送ったメール「またどこかの国のお祭りに」
手越の記者会見は見ていたそうで、退所発表を受けてメールも送ったという
週刊女性PRIME
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落語家・瀧川鯉斗が会見した手越祐也に憤慨「ぶん殴りたい」
外出報道に関する手越の説明などを受け、「ぶん殴りたいですね」と憤慨
スポーツ報知
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手越祐也の会見に松本人志が言及「ツッコミどころ満載だなと…」
松本人志は「ツッコミどころ満載だなと思いましたよ」とコメント
スポーツ報知
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中居正広が手越祐也の会見めぐり思い「荷が重いと思います」
「リハーサルもけいこもなくて一発勝負。荷が重いと思います」と思いを吐露
オリコンニュース
2020年6月27日
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手越祐也の騒動巡り謝罪繰り返した増田貴久 「苦労人キャラ」定着か
「代理謝罪」を繰り返していることに同情の声が上がっていると筆者
J-CASTニュース
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中居正広が手越祐也の退所について語るか「ワイドナショー」に注目
ジャニーズ事務所を退所した手越祐也について語る可能性も
スポニチアネックス
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梅沢富美男が手越祐也の会見に怒り「とんでもないガキ」
手越が不祥事に関連して事務所の話を引き合いに出すのは「卑怯」だと言及
ガジェット通信
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手越祐也「円満退所」大ウソ？過去に例がない「遺恨決別」か
滝沢秀明氏と会えず、番組も降板させられ、円満でないことは明白だという
東スポWEB