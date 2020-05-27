手越祐也が活動自粛
『手越祐也が活動自粛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年6月10日
2020年6月5日
2020年6月4日
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手越祐也、キャバクラ報道に息巻く？「マジで開店させる」発言か
周囲は大盛り上がりで、本人も「マジで開店させる」と息巻いていると関係者
東スポWEB
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手越祐也、滝沢秀明氏に逆ギレ報道の真相 関係者「あり得ない」
年齢もキャリアも違うが、昔はプライベートでも遊んでいたと芸能関係者
NEWSポストセブン
2020年6月3日
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「時間があるので、僕でよかったら」手越祐也の弁当配達、事務局に直撃
支援プロジェクトの事務局によると、本人が自転車に乗って配達したという
J-CASTニュース
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手越祐也がシングルマザー支援「僕も同じだったかもしれない」
ひとり親家庭に弁当を無償で届けるボランティア活動をしていたと関係者
NEWSポストセブン
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手越祐也が自粛期間中の報道巡りコメント「事実と違うことがたくさん」
発端となった報道について「事実と違うことがたくさんある」とコメント
文春オンライン
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手越祐也は退所もやむなし？NEWSに復帰しても飼い殺しの地獄か
コンプライアンスの厳しい地上波で使ってもらえるか不明だと芸能プロ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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活動休止中の手越祐也がシングルマザー支援企画に参加 Twitterで感謝
コロナの影響で生活が困窮するシングルマザーの支援企画に参加していたそう
スポニチアネックス
2020年6月2日
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手越祐也、YouTuberに転身か ヒカルを通じて宮迫博之とのコラボも？
親交のある人気YouTuber・ヒカルがコラボを熱望していたと芸能プロ関係者
週刊女性PRIME
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NEWSの解散危機を救った手越祐也 残されたメンバーも悩み
メンバーが次々と脱退し、解散危機にあったNEWSを手越が救ったのだそう
女性自身
2020年6月1日
2020年5月31日
2020年5月29日
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手越祐也「抗体があるから大丈夫」と外出自粛要請のなか飲み歩きか
手越は「抗体があるから大丈夫！」と言いながら飲み歩いていたと知人男性
東スポWEB
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すっかりNEWSの「謝罪する人」に…増田貴久にファンから同情も
ほかのメンバーの不祥事でも詫びており、すっかり「謝罪する人」だと筆者
週刊女性PRIME
2020年5月27日
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小山慶一郎らNEWS3人がラジオ出演 増田貴久は声震わせ「悔しい」
増田は「ご心配をおかけしてしまったことを…本当にごめんなさい」と謝罪
日刊スポーツ
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手越祐也にすでに若手経営者のスポンサー？アパレルブランド立ち上げか
退所の場合、芸能活動のほかに服のブランドを立ち上げるのではと芸能関係者
J-CASTニュース
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手越祐也の退所報道に駒井千佳子氏が言及「話し合いすらもたれていない」
事務所退所が一部で報じられたことに、芸能リポーターの駒井千佳子氏が言及
スポーツ報知
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手越祐也が契約解除にならなかった理由「コロナ禍の混乱」と推測も
刑事事件でもなく即クビにすれば訴訟リスクもあると芸能関係者
東スポWEB