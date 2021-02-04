東京五輪の延期
『東京五輪の延期』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年7月6日
2021年6月8日
2021年5月27日
2021年5月24日
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堀江貴文氏が五輪懸念の孫正義氏に「ワクチン義務づけりゃ良い」
堀江貴文氏は24日、「ワクチン接種義務づけりゃ良いだけの話」と反論
デイリースポーツ
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バッハ会長らに「感染したら自国に帰ってと…」橋下徹氏が意見
IOCバッハ会長らに対し、コロナに感染したら「自国に帰ってくれと」と言及
スポーツ報知
2021年5月20日
2021年5月12日
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「東京五輪開催は人々を殺す」 感染症の世界的権威が断言
感染症の世界的権威である大学教授は「五輪の開催は人々を殺す」と断言
東スポWEB
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松山英樹が東京五輪出場に複雑胸中「日本の状況を考えると…」
代表入りが確実視されているが、開催には国内外から疑問の声が噴出している
東スポWEB
2021年5月11日
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武井壮が五輪関連ツイートで激怒「汚ねえ言葉に構ってる暇ない」
投稿を巡って五輪開催反対派の人から誹謗するようなコメントが届いたという
デイリースポーツ
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錦織圭の五輪疑問視発言が世界各国で波紋 アスリートへの影響も
世界的に影響力のある錦織の発言は、世界各国で波紋を呼んだという
東スポWEB