鷲見玲奈アナの不倫報道
テレビ東京の鷲見玲奈アナが不倫を報じられる。局は不倫関係を否定している。
2020年5月23日
2020年5月20日
2020年4月10日
2020年4月9日
2020年3月6日
2020年2月29日
2020年2月26日
2020年1月26日
2020年1月25日
2020年1月19日
2020年1月11日
2020年1月3日
2019年12月27日
2019年12月26日
2019年12月25日
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不倫報道の鷲見玲奈アナが「家、ついて行って」に出演 ネットで話題に
一部で報じられた不倫疑惑のせいか、「干された」ような状態になっていた
ナリナリドットコム
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鷲見玲奈アナの不倫騒動 テレビ東京がカラオケでの不適切行為を調査か
カラオケBOXでの「不適切行為」について、局に事情聴取されていたそう
文春オンライン
2019年12月24日
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鷲見玲奈アナに不倫報道 他部署に異動で表舞台から消えるか
CMを降板し、予定されていたレギュラー番組の収録が白紙になったとの報道も
女性自身
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不倫騒動のテレ東・鷲見玲奈アナ 奔放キャラで心配されていた？
局関係者によると奔放な性格で、男性関係での危うさが心配されていたという
東スポWEB
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不倫疑惑が浮上した鷲見玲奈アナ フリー転身狙い芸能プロが争奪戦？
今回の騒動で局側と亀裂が入り、独立する可能性が高まっていると見る向きも
日刊ゲンダイDIGITAL
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不倫疑惑が浮上したテレビ東京の鷲見玲奈アナ「日経電車版」CM降板
23日、CM「日経電車版」のナビゲーターを降板していたことが判明した
スポーツ報知