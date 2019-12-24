バカリズムの結婚
バカリズムが2019年12月24日に元でんぱ組.incの夢眠ねむさんと結婚
2023年2月15日
2022年9月23日
2020年1月29日
2020年1月9日
-
バカリズムが結婚におわせていたとカズレーザー「引っ越しの話とかを」
カズレーザーは思い返すと引っ越しの話を聞くなど「におわせていた」と指摘
スポニチアネックス
-
バカリズムが夢眠ねむさんとクリスマスイブ入籍「俺にとっては平日」
入籍日に関する質問に「そもそも12月24日が特別な日だと思ってない」と釈明
モデルプレス
2019年12月28日
2019年12月27日
2019年12月26日
2019年12月25日
-
バカリズムと結婚した夢眠ねむさん 報道の写真間違いに「問題なし」
写真が「まれに私より若く可愛い女（根本凪、あのちゃん）」だったという
日刊スポーツ
-
「意外だった」陣内智則がバカリズムの「イブ婚」に驚き
吉報を祝福しつつ「意外だったのがクリスマスイブ婚」と指摘
スポニチアネックス
-
バカリズムらの結婚で取材 アンガールズ田中が「助けてー！」と恨み節
バカリズムの結婚を巡り、「結婚するばずのない人」が次々結婚すると吐露
スポニチアネックス
-
加藤浩次がバカリズム結婚を祝福「闇は晴れるんだということ」
山里亮太や若林正恭ら、いわゆる「闇芸人」の結婚が相次いでいると指摘
スポニチアネックス
2019年12月24日
-
バカリズムと夢眠ねむさん結婚 でんぱ古川未鈴の結婚式でブーケキャッチ
11月30日に結婚した古川未鈴と麻生周一氏の披露宴に出席していたそう
スポニチアネックス
-
バカリズムと夢眠ねむさんが結婚 ツイッター投稿きっかけに仲深まる
夢眠さんが3月に出演したネット配信でバカリズムについて言及したという
Smart FLASH
-
最上もがが夢眠ねむさんの結婚祝福「話を聞いてたのでいまかいまかと」
「個人的には前から話はきいてたので、いまかいまかと待ってた」と言及
スポニチアネックス
-
山里亮太が結婚のバカリズムを祝福 アンガールズ田中卓志には「心配」
オードリー・若林正恭、バカリズム3人のライングループがあることを告白
スポニチアネックス
-
バカリズム・山里亮太・若林正恭が結婚 心の闇4として共演の坂上忍に注目
「闇」メンバーの山里亮太と若林正恭に続いて同じ年に結婚し、ネットは驚き
スポーツ報知
-
バカリズムの結婚に祝福の声続々 朝日奈央「幸せな気持ち」
朝日奈央はTwitterで「ご結婚おめでとうございます」と祝福の言葉を送った
スポニチアネックス
-
バカリズムが結婚を発表 相手は元でんぱ組.incの夢眠ねむさん
相手は元でんぱ組.incの夢眠ねむさんで、会見などは予定していないという
スポニチアネックス