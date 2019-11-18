織田信成がモラハラ被害告白

織田信成が関西大学アイススケート部の監督を辞任。嫌がらせやモラル・ハラスメントを受け体調を崩したと主張。

2023年3月2日

2022年12月3日

2021年3月9日

2020年8月26日

2019年12月17日

2019年12月5日

2019年11月24日

2019年11月21日

2019年11月20日

2019年11月19日

2019年11月18日