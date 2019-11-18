織田信成がモラハラ被害告白
織田信成が関西大学アイススケート部の監督を辞任。嫌がらせやモラル・ハラスメントを受け体調を崩したと主張。
2023年3月2日
2022年12月3日
2021年3月9日
2020年8月26日
2019年12月17日
2019年12月5日
2019年11月24日
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織田信成のモラハラ訴えに「決定打ない」と松本人志
「織田君がかわいそうと言えるほどの決定打はない」と複雑な表情でコメント
デイリースポーツ
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松本人志 モラハラを訴えた織田信成めぐり「100％の決定打はない」
織田とは何度か面識があり、「肩入れしたい感じはある」とコメント
スポーツ報知
2019年11月21日
2019年11月20日
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織田信成のモラハラ提訴 関係者からは「最悪のタイミング」との声も
22日開幕のNHK杯には、濱田コーチの教え子である紀平梨花らが出場予定
東スポWEB
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関大コーチへの織田信成の「モラハラ訴訟」坂上忍が覚えた違和感
濱田美栄氏を相手取ることで、織田の個人的感情が感じられてしまうと指摘
スポーツ報知
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小木博明が織田信成の騒動に私見「広告塔だと言ってあげないと」
関西大学側が「監督だけど広告塔」だと、言ってあげるべきだったと私見
スポニチアネックス
2019年11月19日
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関西大学を巡る織田信成の「モラハラ訴訟」弁護士が語る2つのハードル
モラハラは原告が立証しなければならず、事実関係の裏付けが必要だと弁護士
東スポWEB
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コーチを告発した織田信成は「劣勢」？賛同者がいるか疑問も
織田が証言を求めても、フィギュア界で賛同者がいるか疑問だと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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デヴィ夫人 モラハラで提訴の「織田信成を支持します」と表明
19日にTwitterを更新し、「勇気をもってのモラハラ提訴」などと主張
スポーツ報知
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織田信成氏が濱田美栄コーチを提訴 渡部絵美氏「氷山の一角」
織田信成が濱田美栄コーチを提訴した件を巡り、「氷山の一角」とコメント
デイリースポーツ
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織田信成がモラハラで関大コーチを提訴「濱田さんが一番権力」
監督としての自分には力がなく、「物を言うのは難しい関係だった」と告白
スポーツ報知
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織田信成が語った濱田美栄コーチのモラハラ 電話での訴えにも「へぇ〜」
一度電話で「あなたのせいで僕はリンクにいけなくなった」と訴えたと告白
デイリースポーツ
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織田信成が訴えた濱田美栄コーチ 愛情あふれる教えで選手から信頼
同大を卒業後、23歳の若さで指導者の道に入り、コーチ歴37年目を迎える
スポニチアネックス