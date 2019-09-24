阿部慎之助が現役引退を表明
『阿部慎之助が現役引退を表明』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年10月24日
2019年10月23日
2019年10月8日
2019年10月4日
2019年10月3日
2019年9月30日
2019年9月28日
-
巨人・阿部慎之助の最終打席は申告敬遠 代走には鍬原拓也
だがカウント2ボールとなったところで、ヤクルトベンチが申告敬遠をコール
スポニチアネックス
-
中居正広、阿部慎之助は滝沢秀明氏に近いが「ビーナスじゃない」
人気も実力もある中で引退する阿部のキャリアは滝沢氏に「近いかも」と言及
デイリースポーツ
2019年9月27日
-
巨人・炭谷銀仁朗がDeNA戦で満塁HR放つ 阿部慎之助への最高の感謝示す
2−2で迎えた5回に、炭谷銀仁朗が今季6号となる満塁本塁打を放った
スポニチアネックス
-
巨人・阿部慎之助が現役を引退へ 同期ドラフトには誰がいたか
長嶋茂雄監督が関わった最後のドラフトで、1巡目（逆指名）で入団
BASEBALL KING
-
目標となり後輩を引き上げ「巨人軍史上最高の捕手」阿部慎之助の存在
絶対的な存在として君臨していたが、ほかの捕手からの嫉妬はなかったと筆者
文春オンライン
2019年9月26日
2019年9月25日
-
鳥谷敬と物別れの阪神関係者 巨人・阿部慎之助の引き際をうらやむ声
今季で退団する鳥谷敬と阪神との話し合いは「物別れ」に終わったとされる
東スポWEB
-
引退の巨人・阿部慎之助に長嶋茂雄氏「もうおじいちゃんだな」と笑い
ルーキーイヤーの指揮官だった長嶋茂雄氏には電話で報告したという
デイリースポーツ
-
巨人・阿部慎之助が引退会見「監督と思っていることが一致した」
決断した時期について、神宮の初戦で原辰徳監督と話したときだとコメント
スポニチアネックス
-
引退の巨人・阿部慎之助vs阪神・藤川球児が一晩で8万7000回再生
引退決意の阿部に藤川球児が応え、代名詞「火の玉ストレート」のみで対戦
フルカウント