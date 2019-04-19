わたし、定時で帰ります。
2019年4月から放送されているTBSのドラマ。吉高由里子主演。また、原作は朱野帰子氏による同名の小説。
2019年7月8日
2019年6月26日
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「わたし、定時で帰ります。」最終回 向井理の涙に身もだえ
向井理が涙を流すシーンに「愛おしすぎる」など、身もだえする視聴者が続出
クランクイン！
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ドラマの打ち上げで大盛り上がり 吉高由里子は午前4時までカラオケに
吉高は共演者やスタッフ一人一人と握手し、感謝の言葉をかけていたと関係者
女性自身
2019年6月23日
2019年6月19日
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「わたし、定時で帰ります。」の最終回が延期 吉高由里子の発言に感謝
山形県沖で発生した地震の影響によるもので、吉高は翌19日にTwitterを更新
J-CASTニュース
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地震で中止した「わたし、定時で帰ります。」の最終回 6月25日に放送
放送に関して、6月25日に改めて放送されることが発表された
オリコンニュース
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吉高由里子「娯楽は命あってのお話」主演ドラマの最終回が延期に
主演の吉高由里子が19日のTwitterで、「娯楽は命あってのお話です」と投稿
東スポWEB