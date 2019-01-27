大坂なおみが全豪OP優勝
2019年1月26日、大坂なおみがテニスの4大大会の1つ、全豪オープンシングルスで優勝した。
2021年2月24日
2021年2月22日
2021年2月20日
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大坂なおみが2年ぶり2度目の全豪OP優勝「魂の叫び」が反響を呼ぶ
大会公式は、会心のショットを決めた直後の大坂の動画を公開
THE ANSWER
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松岡修造が大坂なおみの優勝を祝福「なおみ風格炸裂！」と絶賛
大坂の相手を威圧する力を、トップ選手が持つ目に見えない強さと表現
THE ANSWER
2019年2月4日
2019年2月1日
2019年1月31日
2019年1月30日
2019年1月29日
2019年1月28日
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年に10億円以上を稼ぐ大坂なおみ 米国では質素な暮らしぶり
現在拠点を置く米フロリダ州では、一般的な一戸建てに住んでいるという
Smart FLASH
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大坂なおみ 優勝報告した母の返答に「本当に愛されてるって感じた」
「取材対応が全部終わってからママに電話したの」とコメント
THE ANSWER
2019年1月27日
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大坂なおみはアニメやゲーム好き 新世代の象徴として注目浴びる
インターネットやコンピューターなどに慣れ親しんだ新世代の象徴だと紹介
THE ANSWER
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大坂なおみの人格面を米全国紙が称賛「最も謙虚なGS勝者」と特集
人格面の素晴らしさにも注目し「最も謙虚なグランドスラム勝者」と称賛
THE ANSWER
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大坂なおみに日本語を要求する記者 Twitterでは批判の声も
会見では、複数の記者が大坂に「日本語でコメントを」と求める場面も
J-CASTニュース
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大坂なおみ「至福のキス」の1枚に反響 祝福の嵐「世界一かっこいい」
一夜明けた27日のInstagramには、優勝トロフィーに唇を寄せる写真を投稿
THE ANSWER
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全豪OP優勝の大坂なおみ スポンサー料など副収入倍増の可能性
プロテニス選手は大会の賞金よりも、スポンサー契約の収入のほうが多い
日刊ゲンダイDIGITAL
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大坂なおみ「今は寝たい」 一夜明け自分へのご褒美は「かつ丼」
今やりたいことを聞かれると「何もしたくない。今は寝たい」と苦笑い
スポニチアネックス
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大坂なおみの決勝戦を生中継したNHKアナ 第3セットでのブレークに絶叫
第3セットで大坂がブレークした瞬間、「キターーーーっ！」と絶叫した
スポニチアネックス
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大坂なおみ、優勝インタビューの第一声で「ハロー」 BBCは「偉大だ」
英BBCは、大坂が開口一番「ハロー」と発言し観衆の笑いを誘ったことに注目
THE ANSWER
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ものまねタレントの小坂なおみ 大坂なおみの快挙に絶叫し感涙
都内のスポーツバーで決勝を見届けた、ものまねタレントの小坂なおみ
スポーツ報知