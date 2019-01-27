大坂なおみが全豪OP優勝

2019年1月26日、大坂なおみがテニスの4大大会の1つ、全豪オープンシングルスで優勝した。

2021年2月24日

2021年2月22日

2021年2月20日

2019年2月4日

2019年2月1日

2019年1月31日

2019年1月30日

2019年1月29日

2019年1月28日

2019年1月27日