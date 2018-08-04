『オウム真理教の死刑囚に死刑執行』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
獄中結婚した元死刑囚は、夫人の名前を呼びながら刑に臨んだとのこと
文春オンライン
未来のテロリストに向け、自らの意思でテロを思いとどまってほしいと記した
共同通信
BPOの放送人権委員会は16日までに、この番組について、審理すると決めた
書籍「平成史」では、改元前に刑が執行された理由について記されている
プレジデントオンライン
日本の死刑執行は15人で、国別の執行数で世界16位から8位に上昇
弁護士ドットコム
死刑当日に元死刑囚が記した手紙が発見され、女性のもとへ届けられた
NEWSポストセブン
2017年10月以降の1年間で新聞が最も読まれたのは、18年の7月7日
「おちゃらけていると感じました」と「ひかりの輪」脱会者友の会の代表
デイリー新潮
遺骨の所有権を巡って、四女らと妻らで遺族間の争いが続いている状態
読売新聞オンライン
中川智正元死刑囚はコップ2杯のお茶を飲み、落ち着いた様子で執行に臨んだ
学力は高いが、決まった正解がないものを解く能力は低いのではとひろゆき氏
週プレNEWS
「麻原彰晃」ではなく、「松本智津夫という一人の人間の遺体でした」と回顧
取材しようとした筆者に対し「ごめんなさい」と何度も謝った元死刑囚の母親
週刊女性PRIME
遺骨を「永久保存」する向きもあるが、法務当局の意見は割れているという