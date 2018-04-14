ビートたけしの独立騒動
『ビートたけしの独立騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月29日
2018年5月19日
2018年5月18日
2018年5月17日
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「週刊誌はマヌケなこと書いてる」独立騒動めぐりビートたけしが怒り
「オレの事務所なんだから、そこを出ていこうが別に何も問題ない」と発言
オリコンニュース
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森昌行社長がオフィス北野を11月で退任か 新社長候補につまみ枝豆が浮上
オフィス北野の森昌行社長は、11月に退任する意向だと事務所関係者
女性自身
2018年5月8日
2018年5月7日
2018年4月24日
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「オフィス北野」の大黒柱・ダンカン ビートたけし「基本給上げないと」
「（芸人の）基本給を上げなきゃな」と話していたと関係者
週刊女性PRIME
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オフィス北野から「稼ぐ」2人が退所へ 連鎖に懸念も
23日のラジオで対処の意向を表明したマキタスポーツとプチ鹿島
女性自身
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玉袋筋太郎が意味深ギャグ 浅草キッド解散を匂わす発言
願いごとをする企画で、玉袋筋太郎は「無事に独立できますように」と言及
スポニチアネックス
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「オフィス北野は消滅寸前です」水道橋博士が記者発表会で切実な発言
社長との面談を重ねている最中で、水道橋博士は「消滅寸前です」と切実
オリコンニュース
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「殿は変わった」 ビートたけしに森社長を斬らせた黒幕の正体
新たな所属先を共同設立した女性で、騒動の発端なのではないかという
デイリー新潮
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マキタスポーツら4人が芸能史上初の「FA宣言」 ビートたけしもエール
「オフィス北野」からの移籍などを視野に、他事務所のオファーを待つ意向だ
スポーツ報知
2018年4月23日
2018年4月21日
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ビートたけしが独立騒動について「もう飽きちゃった」
「また新しいネタ出さなくちゃ。独立の再独立」などとコメント
スポーツ報知
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騒動の火付け役と言われた水道橋博士 東国原英夫氏に反論
東国原英夫氏が、騒動は「博士が仕掛けた」と発言していることに言及
スポーツ報知