ガリットチュウは、吉本興業東京本社に所属のお笑いコンビである。
闇営業の参加で、ともに処分を受けた宮迫博之との現在の関係性に言及
デイリースポーツ
養成所時代、同期に「本気」で挑まれたため2、3人の骨を折ったと動画で告白
Smart FLASH
芸人界で強い人物として古坂大魔王の名前が挙げられると、これに同意
スポニチアネックス
幼少期から貧乏で、治療費がもったいないと基本病院には行かなかったそう
テレ東プラス
柔道をしていた経験があり、2020年から「柔術」に挑戦したという
ナリナリドットコム
「1回戦から全身がつってましたけど勝てて良かった」とコメント
コンビでダイエットに挑戦し、計45kgの減量に成功したことを報告
体重108kgだったが、33kg減量して引き締まった肉体を披露
「クレアラシルのCMに出れるぐらい爽やかだよね〜」とコメント
J-CASTニュース
謹慎した結果、「300本仕事がなくなりました」と告白
緊張から足の震えが止まらなかったが、足に力を入れて踏ん張っていたという
相方の熊谷茶が25日のSNSに「ごめんね」と記されたシールの写真を載せた
「本当に申し訳ございませんでした。深く反省しております」とコメント
日刊スポーツ