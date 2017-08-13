世界陸上2017
『世界陸上2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月19日
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世界陸上で途中棄権のウサイン・ボルト 1年前から衰えを意識か
「俺は年を取っていく」と年齢による衰えを意識したコメントを残していた
THE ANSWER
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ウサイン・ボルトがサッカーの才能に自信 「ルーニーのレベル」
「おそらくウェイン・ルーニーのレベルではあるね」とコメント
THE ANSWER
2017年8月16日
2017年8月15日
2017年8月14日
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世界陸連会長がガトリンの優勝を問題視「あまり好ましく思っていない」
ガトリンは過去に、薬物違反で出場停止処分を受けている
THE ANSWER
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ボルトが引退会見で寒すぎる招集場に嘆き「あれはあり得ない」
冷たい風が吹く場所で待機を命じられたことに「あれはあり得ない」とボルト
THE ANSWER
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ボルト、ゆがんだ脊椎が招いた悲劇的な結末 食生活も影響か
少年時代から、ゆがんだ脊椎の影響で股関節の動きが不均衡と指摘されていた
スポニチアネックス
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男子400メートルリレーで日本勢が銅 ケンブリッジ飛鳥外す英断
決勝ではアンカーのケンブリッジ飛鳥に代え、ベテランの藤光謙司を起用した
デイリースポーツ
2017年8月13日
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ウサイン・ボルト、途中棄権の「悲劇の結末」も 世界中から称賛
アンカーを務めたが、左太もも裏の痙攣で途中棄権という悲劇の結末となった
THE ANSWER
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世界陸上の男子50キロ競歩で荒井広宙が銀メダル 小林快も銅メダル獲得
また小林快が3位に入り、銅メダルを獲得した
スポニチアネックス
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日本のリレーチームに専門家が可能性見い出す「2年後に金メダルもある」
躍進した理由について、専門家は「バトンパスの修正と応用」だと指摘
THE ANSWER
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世界陸上の男子400mリレーで銅メダルを獲得した日本 世界が称賛
お家芸ともいわれる完璧なバトンパスで、悲願のメダルを勝ち取った日本
THE ANSWER
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関口宏 銅メダルを獲得した日本の400mリレー代表に指摘「ボルトのおかげ」
「ボルトのおかげで日本は銅が獲れた」と、レース結果を振り返った
トピックニュース
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武井壮 途中棄権のボルトに言及「全盛期の力がもう、衰えている」
途中棄権したことに「全盛期の力がもう、衰えている」とコメント
スポニチアネックス
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ウサイン・ボルトが棄権した原因は寒すぎる招集所 同僚が主催者に激怒
同僚は、寒い招集所で選手を40分間待機させた主催者側に激怒しているという
THE ANSWER
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ウサイン・ボルトが伝説に終止符を打つ 「すべてのファンに無限の愛を」
レース中に左足を痛めて倒れ込むも、仲間に支えられゴールしたボルト
デイリースポーツ
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ボルトの途中棄権 仏メディアでは引退時期を疑問視する分析も
有終の美が期待される中、よもやのラストランに、世界中に衝撃が走った
THE ANSWER
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銅メダルを引き寄せたコーチの苦渋の決断 「勝負懸けるなら藤光」
レース6時間前に、アンカーをケンブリッジ飛鳥から藤光謙司に変更
デイリースポーツ
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リレー銅の桐生祥秀 「このメンバーでメダルを獲得できて本当によかった」
「この6人のメンバーでメダルを獲得できて本当によかったです」とつづった
スポーツ報知
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ケンブリッジ飛鳥の代役アンカー藤光謙司 「最高です」と笑顔
アンカーは、予選を走ったケンブリッジ飛鳥の代わりに藤光謙司が務めた
スポニチアネックス