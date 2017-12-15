松居一代と船越英一郎が離婚
泥沼離婚騒動の渦中にあるタレント、松居一代と船越英一郎の第2回離婚調停が2017年12月13日東京家庭裁判所で開かれ、離婚に合意したことが分かった
2018年5月16日
2018年2月16日
2018年1月23日
2018年1月13日
2017年12月25日
2017年12月22日
2017年12月21日
2017年12月20日
2017年12月19日
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松居一代が離婚の心境明かす「名前が変わるって…こんなにもしあわせ」
「名前が変わるって…こんなにもしあわせなんですね」と心境を明かした
スポーツ報知
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松居一代 12月に離婚を決断した理由「人生の大掃除をしたんです」
12月に離婚を決断した背景を「人生の大掃除をしたんです」と語る松居
女性自身
2017年12月17日
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松居一代の会見で「オメデトウ！」と大きな声でエール 謎の2人組の正体
松居に祝福のエールを送った1人は、SNSで仲良くなったレポーターだと記者
週刊女性PRIME
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松居一代 夫婦関係が破綻した一因に「カネへの執着」か
船越側は松居の「カネへの執着」が一因になったと主張したようだと関係者
東スポWEB
2017年12月16日
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和田アキ子 松居一代の会見に不満「私はテレビを消したんです」
一番大事なものは財産と話した場面で「私はテレビを消したんです」と呆れ
スポニチアネックス
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松居一代の母、離婚報告の電話に驚くも安堵「ホッとしました」
会見中、電話による突然の離婚報告を受けた松居の母は驚くも安堵
スポニチアネックス
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船越英一郎 松居一代をプライバシー侵害で訴えた民事訴訟を取り下げ
第2回調停で松居が、船越への誹謗中傷を「二度としない」と約束したため
スポニチアネックス
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都内で会見の松居一代 何度もエールを送っていた男性の正体は
会見中、「おめでとう！」「頑張れ！」などとエールを送る男性がいた
スポニチアネックス
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松居一代の勝利とするのはやや苦しい 弁護士が見解を示す
徳原聖雨弁護士は、松居の勝利とする向きは「やや苦しい」と見解を示した
デイリースポーツ