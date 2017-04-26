杉田祐一

宮城県仙台市出身の男子プロテニス選手。1988年9月18日生まれ。三菱電機所属。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ATPランキング自己最高位はシングルス36位、ダブルス363位。 日本人で史上3人目のATPツアーシングルス優勝者。

2026年8月4日

2018年12月2日

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2017年8月16日

2017年7月18日

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