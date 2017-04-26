杉田祐一
宮城県仙台市出身の男子プロテニス選手。1988年9月18日生まれ。三菱電機所属。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。ATPランキング自己最高位はシングルス36位、ダブルス363位。 日本人で史上3人目のATPツアーシングルス優勝者。
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2018年12月2日
2018年1月16日
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Sportiva
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松岡修造が杉田祐一の快挙に喜び爆発「二人目の師匠が誕生した」
松岡修造は2日、「僕にとって二人目の師匠が誕生した！」とブログで喜び
スポーツ報知
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ツアー初Vを達成した男子テニスの杉田祐一 海外メディア「アメージング」
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