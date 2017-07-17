『渡辺謙の不倫報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
渡辺の不倫報道で生活は一変し、「奈落の底にいるような感覚」となったそう
女性自身
渡辺も女性問題が絶えないため、東出昌大の不倫問題には介入できないそう
東スポWEB
財産分与で都内の豪邸は南が、軽井沢の別荘は渡辺が受け取った、と関係者
NEWSポストセブン
2人の間には、相続などでもめないように「婚前契約」があるという
「西郷どん」の撮影が終わり、渡英してからコメントを出す予定だそう
週刊女性PRIME
渡辺は南果歩と暮らしていた家に帰れず、よく杏の家を訪れていると関係者
「婚前契約」で、南果歩にほとんどの財産を渡すことになっていると知人
「スタッフがみんな不倫騒動を気にしていて」と語るNHK関係者
ベッキーだけがメディアから執拗なバッシングに晒されているなどと紹介
キャリコネニュース
南は2017年のシンポジウムで、精神的な疾患が出たと告白している
日刊ゲンダイDIGITAL
南の怒りが収まらずなかなか離婚届に判子をもらえないようだと事務所関係者
文春オンライン
2017年の春から「精神的に疾患が出て（がんとは）別の闘病があった」と告白
デイリースポーツ
南にとって報道はドラマの出演辞退も考えたほどのアクシデントだったという
自身についての報道で、誤った情報が流れている現状に苦言を呈した渡辺
スポニチアネックス
会見では謝罪したが、親しい人には「あぁ離婚してぇ…」と漏らしたという
大河ドラマが控えている渡辺を叩くと、NHKの顔をつぶすことになると関係者
2017年の大河ドラマ「西郷どん」への出演が決定している渡辺
会見から1時間後、渡辺はスーツからラフな私服に着替えて成田空港に現れた
「渡辺は家に帰ることすらできていない」と映画関係者
「みなさん謙さんには優しいというか、甘いなってすごく思った」と指摘
J-CASTニュース